美中貿易委員會農業工作組已在北京召開首次會議。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川習深圳會晤後，中美貿易理事會農業工作組首次在北京開會，雙方就農產品監管、市場准入與貿易議題交流，並持續推動雙邊經貿關係穩定發展。

在亞太經合會(APEC )深圳峰會期間川習今年第三次會晤後，中國商務部 25日表示，中美貿易委員會農業工作組已在北京召開首次會議，雙方對於農產品監管、市場准入、農產品貿易等議題進行交流。

中國商務部表示，中美雙方23至24日在北京舉行中美貿易委員會(Board of Trade，中國稱貿易理事會)農業工作組首次會議，雙方以中美元首會晤重要共識為引領，對於農產品監管、市場准入、農產品貿易等議題進行坦誠、深入、建設性交流。

中國商務部表示，中美雙方將繼續透過農業工作組加強溝通，推動解決各自農業領域關切，助力中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

中國國家主席習近平、川普 總統5月在北京進行年度第一次會晤。中國官媒於會後釋出訊息指出，中美元首同意建構「中美建設性戰略穩定關係」新定位，也同意成立貿易委員會。

中美貿易委員會在13日透過視訊方式舉行首次會議。

習近平、川普19日在深圳峰會期間場邊會晤，川普在會談開場時強調，將要求中國為美國農民做更多事。這是指他長期以來要求中國採購更多美國農產品，例如黃豆。他說，「中國有著龐大的需求」。

貿易理事會項下農業工作組首次會議。雙方以中美元首會晤重要共識為引領，就農產品監管及市場准入、農產品貿易等議題進行了坦誠、深入、建設性的交流。

通報指，雙方將繼續透過農業工作組加強溝通，推動解決各自農業領域關切，助力中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

農業工作組源於今年9月第八輪中美經貿磋商成果，由商務部與美國貿易代表辦公室共同牽頭；貿易理事會已於11月13日召開首次視像會議，討論「30換30」、即各自就約300億美元商品互減關稅的框架。