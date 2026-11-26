川普喊做更多事 川習三會後 美中貿委會農業工作組首開會
川習深圳會晤後，中美貿易理事會農業工作組首次在北京開會，雙方就農產品監管、市場准入與貿易議題交流，並持續推動雙邊經貿關係穩定發展。
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川習深圳會晤後，中美貿易理事會農業工作組首次在北京開會，雙方就農產品監管、市場准入與貿易議題交流，並持續推動雙邊經貿關係穩定發展。
在亞太經合會(APEC)深圳峰會期間川習今年第三次會晤後，中國商務部25日表示，中美貿易委員會農業工作組已在北京召開首次會議，雙方對於農產品監管、市場准入、農產品貿易等議題進行交流。
中國商務部表示，中美雙方23至24日在北京舉行中美貿易委員會(Board of Trade，中國稱貿易理事會)農業工作組首次會議，雙方以中美元首會晤重要共識為引領，對於農產品監管、市場准入、農產品貿易等議題進行坦誠、深入、建設性交流。
中國商務部表示，中美雙方將繼續透過農業工作組加強溝通，推動解決各自農業領域關切，助力中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。
中國國家主席習近平、川普總統5月在北京進行年度第一次會晤。中國官媒於會後釋出訊息指出，中美元首同意建構「中美建設性戰略穩定關係」新定位，也同意成立貿易委員會。
中美貿易委員會在13日透過視訊方式舉行首次會議。
習近平、川普19日在深圳峰會期間場邊會晤，川普在會談開場時強調，將要求中國為美國農民做更多事。這是指他長期以來要求中國採購更多美國農產品，例如黃豆。他說，「中國有著龐大的需求」。
貿易理事會項下農業工作組首次會議。雙方以中美元首會晤重要共識為引領，就農產品監管及市場准入、農產品貿易等議題進行了坦誠、深入、建設性的交流。
通報指，雙方將繼續透過農業工作組加強溝通，推動解決各自農業領域關切，助力中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。
農業工作組源於今年9月第八輪中美經貿磋商成果，由商務部與美國貿易代表辦公室共同牽頭；貿易理事會已於11月13日召開首次視像會議，討論「30換30」、即各自就約300億美元商品互減關稅的框架。
雙方主要就農產品監管、市場准入、農產品貿易等議題進行坦誠、深入且具建設性的交流，並以中美元首會晤的重要共識作為討論基礎。 會議是在川習今年第三次會晤後舉行，且屬於中美貿易理事會架構下的首次實體會議，目的是延續元首共識並處理雙方農業領域關切。 川普表示將要求中國為美國農民做更多事，延續他一貫主張中國應增加採購美國農產品，特別是黃豆，並稱中國市場需求龐大。
精華 FAQ
雙方主要就農產品監管、市場准入、農產品貿易等議題進行坦誠、深入且具建設性的交流，並以中美元首會晤的重要共識作為討論基礎。
會議是在川習今年第三次會晤後舉行，且屬於中美貿易理事會架構下的首次實體會議，目的是延續元首共識並處理雙方農業領域關切。
川普表示將要求中國為美國農民做更多事，延續他一貫主張中國應增加採購美國農產品，特別是黃豆，並稱中國市場需求龐大。
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