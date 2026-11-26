國務卿魯比歐(前)與Nvidia執行長黃仁勳(後)5月14日在北京人民大會堂前，參加川普總統的歡迎儀式。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 報導稱魯比歐視黃仁勳與Nvidia對美國對中政策具風險，曾向川普示警，但川普因AI布局與股市考量介入，最終促成黃仁勳復職。

Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳 12日離職後，在川普總統介入下於23日復職。消息人士與官員向紐約郵報透露，曾主導撰寫黃仁勳與婚外情對象黃樂一事備忘錄的國務卿魯比歐 認為，黃仁勳及Nvidia對美國對中的外交政策造成「有害影響」，因此向川普示警構成國安威脅。

魯比歐早在黃仁勳與黃樂婚外情曝光前就已採取「鷹派」立場，今年5月搭乘空軍一號前往中國途中，首度在簡報中向川普表達疑慮。一名接近白宮的消息人士透露，魯比歐對黃仁勳抱有「個人反感」。

一名接近白宮的消息人士指出，魯比歐將此事視為類似軍備管制的問題，副總統范斯則著眼於AI領導地位。一名官員透露：「魯比歐只關心國安風險，商務部長盧特尼克則不希望Nvidia受到任何束縛。」談到川普施壓董事會讓黃仁勳復職，這名官員表示：「這是總統的決定」。

另一名熟悉黃仁勳回任內情的消息人士也提到范斯對AI的關切：「總統與副總統後來深信，黃仁勳在保護開源模型、防止開發閉源模型的企業勢力過度壯大上，扮演獨一無二的角色」。

一名政府官員表示，魯比歐主導撰寫的備忘錄於3月送部分內閣官員，警告黃樂與中國政府有關聯，但未指稱她是北京派來對黃仁勳施展美人計、蒐集情報。這名官員補充說，備忘錄提及黃樂與中國國家安全部有關聯的若干「間接證據」，但政府內其他人士表示，備忘錄並未引起川普警覺，也未改變川普對黃仁勳的好感。

第三名政府官員指出，司法部長布蘭奇上周末也向川普與范斯簡報，表示黃仁勳雖與黃樂有私情，但未構成國安風險。接近白宮的消息人士補充說：「最終，總統站在范斯這一邊」。

一名企業高層向紐約郵報記者賈斯帕里諾(Charles Gasparino)透露：「川普擔心股市拋售潮，我們原本可能一夕之間陷入經濟衰退，因為美國大量財富都繫於AI投資及資料中心建設，而這兩方面似乎正出現疲態。」