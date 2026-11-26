有害對中政策 魯比歐不喜黃仁勳
報導稱魯比歐視黃仁勳與Nvidia對美國對中政策具風險，曾向川普示警，但川普因AI布局與股市考量介入，最終促成黃仁勳復職。
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報導稱魯比歐視黃仁勳與Nvidia對美國對中政策具風險，曾向川普示警，但川普因AI布局與股市考量介入，最終促成黃仁勳復職。
Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳12日離職後，在川普總統介入下於23日復職。消息人士與官員向紐約郵報透露，曾主導撰寫黃仁勳與婚外情對象黃樂一事備忘錄的國務卿魯比歐認為，黃仁勳及Nvidia對美國對中的外交政策造成「有害影響」，因此向川普示警構成國安威脅。
魯比歐早在黃仁勳與黃樂婚外情曝光前就已採取「鷹派」立場，今年5月搭乘空軍一號前往中國途中，首度在簡報中向川普表達疑慮。一名接近白宮的消息人士透露，魯比歐對黃仁勳抱有「個人反感」。
一名接近白宮的消息人士指出，魯比歐將此事視為類似軍備管制的問題，副總統范斯則著眼於AI領導地位。一名官員透露：「魯比歐只關心國安風險，商務部長盧特尼克則不希望Nvidia受到任何束縛。」談到川普施壓董事會讓黃仁勳復職，這名官員表示：「這是總統的決定」。
另一名熟悉黃仁勳回任內情的消息人士也提到范斯對AI的關切：「總統與副總統後來深信，黃仁勳在保護開源模型、防止開發閉源模型的企業勢力過度壯大上，扮演獨一無二的角色」。
一名政府官員表示，魯比歐主導撰寫的備忘錄於3月送部分內閣官員，警告黃樂與中國政府有關聯，但未指稱她是北京派來對黃仁勳施展美人計、蒐集情報。這名官員補充說，備忘錄提及黃樂與中國國家安全部有關聯的若干「間接證據」，但政府內其他人士表示，備忘錄並未引起川普警覺，也未改變川普對黃仁勳的好感。
第三名政府官員指出，司法部長布蘭奇上周末也向川普與范斯簡報，表示黃仁勳雖與黃樂有私情，但未構成國安風險。接近白宮的消息人士補充說：「最終，總統站在范斯這一邊」。
一名企業高層向紐約郵報記者賈斯帕里諾(Charles Gasparino)透露：「川普擔心股市拋售潮，我們原本可能一夕之間陷入經濟衰退，因為美國大量財富都繫於AI投資及資料中心建設，而這兩方面似乎正出現疲態。」
消息人士稱，魯比歐把黃仁勳與Nvidia視為會影響美國對中外交政策的因素，認定其帶有「有害影響」，因此向川普示警，主張應以國安角度審視。 報導指出，黃仁勳先在12日離職，後因川普擔心AI投資與資料中心支撐的市場情勢，以及董事會壓力，於23日介入促成他重新回任。 魯比歐強調國安與對中風險，范斯則聚焦AI領導地位與開源模型競爭，盧特尼克則不希望Nvidia受限，最後川普選擇站在范斯一邊。
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消息人士稱，魯比歐把黃仁勳與Nvidia視為會影響美國對中外交政策的因素，認定其帶有「有害影響」，因此向川普示警，主張應以國安角度審視。
報導指出，黃仁勳先在12日離職，後因川普擔心AI投資與資料中心支撐的市場情勢，以及董事會壓力，於23日介入促成他重新回任。
魯比歐強調國安與對中風險，范斯則聚焦AI領導地位與開源模型競爭，盧特尼克則不希望Nvidia受限，最後川普選擇站在范斯一邊。
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