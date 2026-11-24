輝達執行長黃仁勳。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國專家質疑黃仁勳復職背後的國安風險，要求國會查明北京是否藉其接觸白宮、出口管制與台灣議題蒐情，也擔心輝達過於重要而遭華府寬待。

美國科技媒體WIRED 24日報導，Nvidia輝達 創辦人黃仁勳 下周將赴美國國會作證，多名國安及外交政策專家指出，儘管川普政府已認定黃仁勳不構成國安風險，仍有5大疑點值得國會深入追查。專家認為，北京覬覦的可能不只是輝達的先進晶片技術，黃仁勳與白宮高層私下談話的內容，以及他對中國大陸與台灣的看法，都可能具有極高的情報價值。更令專家擔憂的是，輝達對美國經濟及股市的重要性，可能已讓這家企業「大到管不得」。

輝達董事會23日在內部調查尚未結束前讓黃仁勳復職，宣稱美國政府高層已提供國安方面的保證。然而，專家指出，即使黃仁勳沒有違法，也不代表北京未曾透過他取得有價值的情報。黃仁勳12月1日將接受眾議院3個委員會的聯合訊問，並於3日出席參議院銀行委員會公開聽證會作證。

北京究竟掌握哪些情報？

詹姆斯敦基金會中國研究員張崑陽（Sunny Cheung）指出，外界太過關注黃仁勳是否洩露商業機密，但中國國安部不一定需要取得輝達下一代晶片的設計藍圖，也能從這段關係中獲益。光是掌握黃仁勳與美國總統、政府及科技業高層的談話內容，以及他對中國與台灣的看法、在華府出口管制政策辯論中扮演的角色，對北京而言可能已極具價值。

黃仁勳的電子裝置是否遭入侵？

美國智庫「外交關係協會」科技與國安資深研究員布朗特（Jessica Brandt）指出，掌握輝達與白宮及國會私下溝通的內容，有助於北京預判美國出口管制政策的走向，調查人員應釐清黃樂是否曾侵入黃仁勳的電子裝置。

黃仁勳能接觸哪些機密資訊？

布蘭特也認為，調查人員應確認黃仁勳曾獲得何種機密資訊存取許可，以及目前是否仍持有相關許可。

黃樂是否受命影響黃仁勳的政策立場？

黃仁勳曾成功遊說川普政府放寬對中國的晶片出口限制。英國智庫「皇家聯合軍事研究所」網路與科技研究員彼得森（Tahlia Peterson）質疑，中國情報機關是否曾指派黃樂影響黃仁勳對出口管制的看法及應對方式？如果有，又在多大程度上取得成功？目前尚未證實黃樂取得相關情報或成功施加影響。

川普政府排除國安風險的依據為何？

華爾街日報報導，美國司法部長布蘭奇（Todd Blanche）據稱21日告訴川普及副總統范斯，黃仁勳並非司法部任何調查的目標或對象，也沒有證據顯示他違法或構成國安風險。布蘭特認為，國會應追問相關保證究竟是基於情報機關或聯邦調查局（FBI）的反情報損害評估，還是出於政治考量。

輝達「大到管不得」 恐讓北京從中獲益

比起黃仁勳本人，多名專家更擔心此次復職所開創的先例。CFR地緣經濟研究中心主任費什曼（Edward Fishman）直言，部分科技企業規模龐大，對股市又極為重要，以至於華府不願追究其國安疏失。

前美國副助理貿易代表季爾克里斯（Emily Kilcrease）指出，川普政府過去一年一再未能落實出口管制，加上對中國採取妥協態度，令人質疑政府是否真的願意嚴格執法。

彼得森警告，若外界認為情報評估可因政治或商業利益遭到推翻，恐削弱對美國國安機構獨立性的信心。布蘭特也指出，華府長期警告美國企業及外國政府防範中國以各種手段取得先進技術，如今這些警告的可信度已受到削弱，恐讓北京更加有恃無恐。

印第安納大學國際研究副教授丹茲曼（Sarah Bauerle Danzman）指出，美國出口管制高度仰賴其他國家協助查核及分享資訊，新加坡便曾多次就Megaspeed一案向美國當局提出疑慮。如今黃仁勳復職，恐使這類國際合作更難維持。