美國總統川普23日在白宮。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普受訪時談及輝達成功，稱曾促成黃仁勳復職，並多次讚賞台積電魏哲家，同時再度指控台灣奪走美國晶片產業，揚言以高額關稅逼供應鏈回流。

美國總統川普 23日接受美國財經媒體CNBC專訪，證實他曾親自與Nvidia輝達董事會溝通，促成黃仁勳 重返執行長大位。川普在談及輝達的成功時，至少三度提到台積電董事長魏哲家 ，還稱台積電將在德州建廠。不過，川普再度指責台灣搶走美國的晶片產業，宣稱2年後晶片關稅將高達200%，並稱台灣企業赴美設廠除了避免支付高額關稅，還有「其他顧慮」。

川普在訪談中表示，若未促成黃仁勳復職，美國可能失去這名無人能及的科技人才，中國大陸甚至可能趁機延攬他。主持人克雷默（Jim Cramer）隨即詢問，鑑於黃仁勳遙遙領先其他人，川普是否認為整個人工智慧（AI）產業某種程度上都圍繞著黃仁勳運轉。川普並未認同這項說法，而是轉而談及輝達的商業模式及與台積電的代工關係，談話間以「魏先生」（Mr. Wei）稱呼魏哲家。

川普說：「輝達是全球真正的領先企業之一，過去從未有過這樣的公司。它曾是全球市值最高的企業，現在看來又朝這個方向前進。想想看，這一切竟建立在輝達甚至沒有自行製造的晶片上。這門生意有多好啊！晶片是魏先生製造的，是魏先生製造的。他是我的另一位朋友。這些人非比尋常、才智出眾，我們必須好好照顧他們。」

川普接著表示，魏哲家未來將在美國生產相當大比例的晶片，由於不願支付關稅，正斥資數千億美元在亞利桑那州投資。他還稱，相信台積電也將在德州興建另一座大型工廠。

隨後，川普話鋒一轉，再度將美國晶片產業流失歸咎於歷任總統。他說：「我們之所以失去晶片產業，是因為過去的總統不懂得『關稅』這個詞。」他指出，當年英特爾等美國半導體企業正值鼎盛時期，英特爾的掌舵者曾希望政府課徵100%關稅，「但沒有一位總統有膽量這麼做」。

川普宣稱：「如果當年就對晶片課徵關稅，你看看現在的台灣，台灣根本就不用談了。我們不會有任何問題，完全不會有問題。台灣根本不會有晶片產業。他們偷走了、拿走了幾乎100%的晶片產業，除了英特爾和其他幾家規模很小的企業。他們搶走了我們的晶片產業。我們曾經擁有100%的晶片產業，他們把它搶走了。」

川普表示，如果當初美國要求這些企業支付100%、200%甚至300%的關稅，情況便會不同，而這正是他現在採取的做法。

他說：「2年後，他們將為晶片支付200%的關稅。你知道他們現在在做什麼嗎？他們全都在美國設廠，因為他們負擔不起這樣的關稅。坦白說，台灣還有其他顧慮。但他們全都來美國設廠了。」

川普宣稱，美國將奪回所有流失的晶片產業，並預期在自己卸任前，美國將重新掌握相當大比例的晶片產業，目前相關工廠已在興建中，規模更是前所未見。

他最後再度點名魏哲家說：「魏先生是另一位了不起的天才，他正將大量業務移往美國，這都是因為關稅。順帶一提，如果我宣布不再徵收關稅，他們會立刻停止建廠，而且會非常高興，因為他們為什麼要來這裡設廠？」

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