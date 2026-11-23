中國國家主席習近平19日在深圳主持中俄美三方峰會。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時指出，中國軍方憂心美國將AI導入核武系統後，能更快偵測並摧毀中國核力量，進而削弱其反擊能力並升高誤判與先制風險。

紐約時報 報導，中國軍方研究人員擔憂，美國人工智慧（AI）技術快速發展，可能讓美軍更容易找到並摧毀中國核飛彈，削弱北京遭受核攻擊後的反擊能力。中國軍事科學院研究人員提出一種假設情境，若美國將AI及其他技術整合進核武決策系統，可能將決策時間從傳統的15至30分鐘縮短至90秒以內，大幅加快反應速度。這也讓中國擔心，美國可能因此取得核武戰略優勢，甚至在極端情況下發動先制攻擊。

曾與中國研究人員討論核武及AI議題的布魯金斯研究所資深研究員西森（Melanie Sisson）警告：「目前有許多人關注AI可能帶來、甚至導致全人類死亡的風險，但這些討論仍然很抽象。問題是，這種災難必須透過某種機制才會發生。」她強調：「核武很可能是最有可能的機制之一。這也是為什麼這件事如此迫切。」

紐時檢視中國軍方及民間研究人員近期發表的100多份研究，並訪問專家及美國前官員後發現，中國對美國將AI應用於核武系統抱持高度戒心。AI技術若取得突破，可能讓軍方更快速、精確地偵測、追蹤及攻擊核武，中國專家擔心，北京在應用這些技術方面可能落後美國。

中國國家主席習近平約10年前開始擴充核武力量，目的就是確保即使遭受敵方第一波攻擊，仍有足夠飛彈存活，讓北京能夠發動毀滅性反擊，藉此嚇阻敵人。然而，AI技術可能動搖這項戰略。

中國飛彈部隊正密切關注掌管美國核飛彈的美國戰略司令部，該司令部已表明，希望利用AI提升決策能力。中國軍事分析人士也研究，美軍如何利用AI協調傳統武裝部隊作戰及選定攻擊目標。美國在先進晶片領域的優勢，更讓中國擔心美軍能更快將AI整合進核武相關系統。

美國國務院前分析師布朗（Gerald C. Brown）指出，中國擔心AI讓美國「只要有任何武器從藏匿處現身或開始移動，就能迅速發動攻擊」。他說：「基本上，在中國看來，這可能讓核武部隊更難在攻擊中存活。」

美國科學家聯盟估計，中國目前擁有約620枚核彈 頭，預計2030年增至約1000枚。相較之下，美國與俄羅斯各自部署約1800枚核彈頭，另有數千枚庫存。

為提高核武存活能力，中國今年7月從潛艦試射長程飛彈，並已在北部沙漠建造約320座飛彈發射井，試圖讓美國更難掌握核武位置。然而，中國專家擔心，AI可能讓這些防護措施失去效果。

北京清華大學戰略與安全研究中心資深研究員孫成昊表示：「我認為，這些風險在中國的戰略考量中占有相當重要的分量。」他指出：「中國需要評估的是，在極端情況下，美國是否可能仰賴AI偵察、精準打擊及飛彈防禦，削弱中國在遭受攻擊後發動核反擊的能力。」

不過，中國軍方研究人員也警告，AI可能放大錯誤資訊，導致核武決策發生災難性誤判。美國安全與技術研究所執行長雷納（Philip Reiner）指出：「沒有人把核武發射決定交給AI，但現在所有告訴你是否應該發射核武的資訊，都將受到AI影響。」

儘管風險升高，美中兩國仍缺乏相關安全機制。習近平2024年曾與時任美國總統拜登同意，由人類掌控核武使用決定權，但此後沒有正式會談。美國總統川普、習近平與俄羅斯總統普亭上周舉行三方峰會，也未討論核武應用AI的問題。