輝達創辦人黃仁勳（右）2024年出席台北國際電腦展，被拍到與中國女商人黃樂（左）舉止親暱。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐時報導，美國情報機關長期監控黃樂與中國國安部的關聯，並指其在與黃仁勳交往期間涉入輝達晶片交易與疑似走私網絡。

紐約時報 22日引述多名知悉美國情報報告的人士透露，美國政府已持續超過一年監控中國女商人黃樂與中國國家安全部的聯繫。情報顯示，Nvidia輝達（另稱英偉達）前執行長黃仁勳 緋聞對象黃樂，從2025年春季至今年秋季，持續與中國國安部一名情報官員保持聯繫，時間與兩人婚外情期間重疊。美國情報機關還掌握證據，顯示黃樂經常對外稱為「丈夫」的商業夥伴康偉，也與中國國安部合作。

知情人士指出，黃樂（Alice Huang）與中國國安部官員接觸的具體時間及程度，此前從未公開。這段期間不僅與黃仁勳的婚外情至少部分重疊，也涵蓋黃樂任職的新加坡企業Megaspeed大量採購輝達先進AI晶片的部分時期。部分晶片被送往東南亞資料中心，為阿里巴巴等中國科技企業提供運算服務，另有部分晶片涉嫌被走私至中國，以規避美國出口管制。

美國情報機關蒐集的證據包括運輸紀錄，顯示黃樂與康偉（Kang Wei）參與相關企業網絡。多名知情人士證實，康偉曾與中國國安部合作，黃樂也疑似曾與中國公安部官員會面。

美國官員仍在調查兩人與中國情報機關合作的完整範圍及持續時間，以及他們在東南亞晶片交易網絡中扮演的角色。

知情官員透露，醜聞公開前，川普的顧問至少兩度向川普報告，美國情報機關已掌握黃樂與中國情報機關的關聯，且她當時正與黃仁勳維持親密關係。其中一次由川普的國家安全顧問魯比歐親自說明，但川普兩次都淡化相關疑慮，並明確表示不願介入。

官員指，川普將黃仁勳視為重要盟友，也認為輝達對美國經濟與股市至關重要。儘管美國政府已持續超過一年監控黃樂與中國國安部的聯繫，川普仍曾公開稱，政府內沒有人向他通報黃樂可能是中國情報資產的相關情報，並質疑外界對她的間諜指控。

此外，川普政府始終沒有向黃仁勳提供「防禦性簡報」（defensive briefing），也就是正式警告他，與他交往的女子可能與中國情報機關有關。

黃仁勳12日辭去輝達執行長職務後，川普仍公開力挺，甚至呼籲輝達董事會接受他的道歉，讓他重返工作崗位，但董事會已否決這項可能性。

川普第一任期的副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）指出，中國國安部近來已將突破美國對先進半導體等關鍵技術的出口限制列為核心任務。他表示：「這個採購及走私輝達晶片的企業網絡，與中國國家安全部最近公開宣示的核心任務完全吻合，即規避及削弱美國對半導體和其他關鍵技術的出口管制。」

隨著調查擴大，美國國會兩黨議員也要求情報機關交代更多細節。

紐時指出，目前只有極少部分有關黃樂及其企業網絡的情報提供給國會。中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）與國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）11月向國會高層簡報伊朗問題時，因輝達醜聞遭議員追問，兩人的答覆反而引發更多疑問。

川普政府隨後延後原訂18日向國會國安事務高階幕僚舉行的後續簡報，該場簡報原本預計詳細說明美國情報機關掌握的黃樂相關情報。

對於最新報導，黃仁勳的發言人拒絕置評；白宮、美國國務院、中國駐美大使館、黃樂及康偉，均未回應。

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