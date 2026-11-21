川普今天在白宮記者會上表示，「中國10年內就會追上我們。他們正如火如荼地推進，不過他們已經有很多了。」這是川普在深圳美中俄峰會後首度公開發言。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普警告中國核武正快速擴張，並稱10年內可能追上美國；美中俄領袖則同意就防止核擴散與降低核風險展開對話。

川普 總統今(20)表示，中國正「如火如荼」地擴充核武。前一天他與中國國家主席習近平及俄羅斯 總統普亭 會談，3國同意就防止核擴散展開對話。

美聯社報導，美俄各自擁有數千枚核武，數量居全球之冠，中國也正迅速擴張核武庫。五角大廈在評估中國軍力發展的年度報告中指出，截至2024年底，中國的核彈頭數量仍在600枚出頭，但按目前進度，預計2030年前將超過1000枚。

川普今天在白宮記者會上表示，「中國10年內就會追上我們。他們正如火如荼地推進，不過他們已經有很多了。」這是川普在深圳美中俄峰會後首度公開發言。國務卿盧比歐（Marco Rubio）與川普一同接受媒體提問時也強調，這3個核武強國有必要進行對話。

盧比歐說，「這3個國家擁有世界上絕大多數核武。若說這3位領導人不應定期接觸，不僅荒謬，而且危險。」

報導指，3國領袖會後發表聯合聲明，重申核戰「打不贏也打不得」，並將就減少核風險及防止核擴散展開對話。外界原先不看好中國會同意談判，因北京核武規模遠小於美俄，過去也一直拒絕加入相關軍控談判。

專家認為，3位領導人有意避免核戰，是正面訊號。美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）國防與國安計畫主任丹巴克（Erin D. Dumbacher）表示，儘管上述聲明距離實質軍控仍有差距，但可視為「維持穩定的初步承諾」。