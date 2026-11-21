川普總統20日在返國記者會上，批評中國正全力發展核武。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美中俄領導人會晤後釋出降低核風險訊號，川普卻同時警告中國核武正快速擴張，並強調自己與普亭、習近平關係良好。

美中俄領導人三方會晤19日結束後，川普 總統隔天表示北京發展核武的步調「如火如荼」，但也說會面時現場氣氛極為熱絡，稱「三方之間的關係好極了」，並解釋為何他稱俄羅斯 總統普亭 為「朋友」。

美聯社報導，三方會晤後三位領導人發表名為「和平宣言」的聯合聲明，重申「核戰爭打不贏也打不得」，承諾就減少核風險與防止核擴散展開對話。

川普20日在白宮舉行的記者會上談及中國的核武擴張時說：「他們10年內就會追上我們。他們正如火如荼地擴充，而且手上已經有不少了。」

與川普一同參加記者會的國務卿魯比歐(Marco Rubio)也強調，三個核武大國必須保持對話，「這三個國家擁有全球絕大多數的核武。如果認為這三位領導人不該定期交流，不僅荒謬且非常危險。」

美國與俄羅斯各自擁有數千枚核彈頭，是全球前兩大核武國，同時中國核武庫正迅速擴張。美國國防部在中國軍力發展年度評估報告中指出，截至2024年中國核彈頭數量維持在600枚出頭，若照現趨勢發展到2030年將超過1000枚。

在三方會晤前，分析人士曾懷疑中國是否會同意參與核武對話。由於核武庫規模遠小於美俄，北京過去一直拒絕加入美俄之間的核軍備控制協議談判。中國外交部發言人毛寧曾在7月表示，北京將核力量維持在維護國家安全所需的最低水平，不會參加任何形式的核武軍備競賽。專家認為，三位領導人展現出避免核戰的意願是個正面訊號。

川普稱他與普亭和習近平相處甚為融洽，並暗示正是因為他與習近平關係良好，才促使中國收斂了在拉丁美洲的影響力擴張行動。

川普在中國因熱情歡迎普亭、屢次稱普亭為「朋友」而引發關注，川普20日並未收回這些言論，被問及他是否認為普亭是美國的朋友時，他似乎只是迴避問題，說：「我無法代表美國發言。」並未進一步說明。

接著他轉移話題表示與普亭有非常良好的私人關係，並重申他對聯邦政府調查「俄羅斯企圖干預2016年美國總統大選」一事的不滿。川普表示，自從那場「假通俄門騙局」以來他一直都在與普亭打交道，「我認為他跟我關係很好，真的非常好。」

川普總統20日在白宮舉行返國記者會，他也辯解為何稱俄國總統普亭是「好朋友」的質疑。（歐新社）