川習會中方主動提台灣 美貿易代表：非美中爭議點 一中政策沒變
川習會聚焦維持雙邊關係與釜山協議，中方主動提及台灣，美方則強調一中政策未變，並稱稀土、關稅等議題仍待雙方穩定處理。
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川習會聚焦維持雙邊關係與釜山協議，中方主動提及台灣，美方則強調一中政策未變，並稱稀土、關稅等議題仍待雙方穩定處理。
美國貿易代表葛里爾20日接受彭博訪問時表示，中國國家主席習近平與美國總統川普會晤時，並未提及近期的晶片出口管制措施。他也透露，中方曾在會談中提出台灣問題。
南華早報報導，習近平在會談期間重申，中美兩國已同意建立「具有建設性與戰略穩定性的中美關係」，並以尊重、公平及互惠為基礎，為雙邊關係增添新內涵。談到台灣問題，習近平表示：「美方應繼續做正確的事，避免中美關係出現重大挫折。」
白宮並未另外發布這場雙邊會晤的會談紀要。葛里爾受訪時表示：「川普總統與習近平主席在這場會談中尋求維持雙方關係，並檢視現有協議。」
根據中國外交部發布的會談紀要，川普表示，美國不支持「台獨」。葛里爾則在受訪時說，台灣問題並非美中之間的「爭議點」。他表示：「中國對台灣及獨立問題有自己的看法。我們數十年來奉行的一中政策沒有改變。」
談到稀土及延長美中釜山貿易休戰協議，葛里爾表示，川習會已討論這些議題，習近平「本人也承認，中方希望確保能回應美方的要求」。
葛里爾補充說：「中國當然也對我們有所要求，因此雙方正努力維持釜山協議，讓稀土、關稅水準等特定領域保持穩定。」他強調：「我們完全遵守釜山協議，也期待中國全面遵守。」
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美國貿易代表葛里爾表示，中方在川習會中主動提及台灣問題，並未談到近期晶片出口管制。習近平並提醒美方應做正確的事，避免中美關係出現重大挫折。 葛里爾表示，台灣問題並非美中之間的爭議點，因為中國對台灣與獨立有其立場；美國數十年來奉行的一中政策沒有改變，川普也表明美國不支持台獨。 葛里爾說，雙方還討論稀土、關稅水準與延長美中釜山貿易休戰協議等議題。美方希望中國全面遵守協議，並維持相關領域的穩定。
精華 FAQ
美國貿易代表葛里爾表示，中方在川習會中主動提及台灣問題，並未談到近期晶片出口管制。習近平並提醒美方應做正確的事，避免中美關係出現重大挫折。
葛里爾表示，台灣問題並非美中之間的爭議點，因為中國對台灣與獨立有其立場；美國數十年來奉行的一中政策沒有改變，川普也表明美國不支持台獨。
葛里爾說，雙方還討論稀土、關稅水準與延長美中釜山貿易休戰協議等議題。美方希望中國全面遵守協議，並維持相關領域的穩定。
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