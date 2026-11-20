美國總統川普（左）19日在深圳亞太經合會（APEC）峰會場邊，與中國國家主席習近平（右）舉行雙邊會談。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 川習會聚焦維持雙邊關係與釜山協議，中方主動提及台灣，美方則強調一中政策未變，並稱稀土、關稅等議題仍待雙方穩定處理。

美國貿易代表葛里爾20日接受彭博訪問時表示，中國國家主席習近平 與美國總統川普會晤時，並未提及近期的晶片出口管制措施。他也透露，中方曾在會談中提出台灣問題。

南華早報報導，習近平在會談期間重申，中美兩國已同意建立「具有建設性與戰略穩定性的中美關係」，並以尊重、公平及互惠為基礎，為雙邊關係增添新內涵。談到台灣問題，習近平表示：「美方應繼續做正確的事，避免中美關係出現重大挫折。」

白宮並未另外發布這場雙邊會晤的會談紀要。葛里爾受訪時表示：「川普總統與習近平主席在這場會談中尋求維持雙方關係，並檢視現有協議。」

根據中國外交部發布的會談紀要，川普表示，美國不支持「台獨」。葛里爾則在受訪時說，台灣問題並非美中之間的「爭議點」。他表示：「中國對台灣及獨立問題有自己的看法。我們數十年來奉行的一中政策 沒有改變。」

談到稀土及延長美中釜山貿易休戰協議，葛里爾表示，川習會 已討論這些議題，習近平「本人也承認，中方希望確保能回應美方的要求」。

葛里爾補充說：「中國當然也對我們有所要求，因此雙方正努力維持釜山協議，讓稀土、關稅水準等特定領域保持穩定。」他強調：「我們完全遵守釜山協議，也期待中國全面遵守。」

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