學者：美國「不支持台獨」 對台灣是好消息
APEC峰會期間川習會未在台灣議題上出現重大突破，美方仍維持「不支持台獨」用語，學者認為這對台灣反而是好消息。另一方面，台灣內部也被提醒需更重視戰略方向。
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APEC峰會期間川習會未在台灣議題上出現重大突破，美方仍維持「不支持台獨」用語，學者認為這對台灣反而是好消息。另一方面，台灣內部也被提醒需更重視戰略方向。
亞太經濟合作會議(APEC)峰會登場，美國總統川普也與中國國家主席習近平展開今年第三次會面。台灣政大國關中心研究員嚴震生指出，這次會晤雖然是在中國主場，但雙方顯然未在台灣議題上取得重大進展，美方也維持「不支持台獨」的用字，對台反倒是好消息。
嚴震生表示，兩件台灣方面擔心的問題並未出現，一是中方長期希望美國改變對台獨的態度，從「不支持」轉為「反對」，但新華社引述川普發言時，美方仍維持「不支持」的遣詞用字，顯示中方很難撼動美方說法，二是中方期待美方能支持兩岸和平統一，但這部分看來也沒有討論。
嚴震生表示，原預期APEC峰會屬中國主場，中方理當更傾向向美方提出條件、決定談判方向，不過現階段沒有顯著結果，顯示美中關係仍維持脆弱穩定。
旅美學者翁履中說，面對川習會和美中俄三方峰會，國際局勢可能出現重大變化之際，賴清德總統卻忙著地方輔選，還在造勢場合玩Cosplay風格的賜劍儀式，把「水滴寶劍」交給沈伯洋。
翁履中說，台灣應該更認真思考，自己還能做什麼；台灣最需要的，不是更多政治表演，而是清楚的戰略方向。
美中俄領袖三方峰會19日在中國深圳登場，台行政院發言人李慧芝表示，任何有助區域風險管理與安全穩定的努力，政院都非常正面看待；台灣與美方密切聯繫完整掌握狀況，台灣始終秉持維持現狀、確保和平穩定立場，會持續跟國際民主友盟國家合作，共同守護區域安全。
根據學者分析，這次會晤雖在中國主場舉行，但雙方並未就台灣議題取得重大進展，美方也沒有改變既有立場，因此台灣最擔心的壓力並未真正出現。 因為中方原本希望美方把態度從「不支持」改成「反對」，甚至進一步支持兩岸和平統一，但這些都沒有發生，顯示美方立場仍保留彈性，對台灣較有利。 行政院表示，任何有助區域風險管理與安全穩定的努力都正面看待，並強調已與美方密切聯繫，台灣會持續維持現狀，並與民主友盟合作守護區域安全。
精華 FAQ
根據學者分析，這次會晤雖在中國主場舉行，但雙方並未就台灣議題取得重大進展，美方也沒有改變既有立場，因此台灣最擔心的壓力並未真正出現。
因為中方原本希望美方把態度從「不支持」改成「反對」，甚至進一步支持兩岸和平統一，但這些都沒有發生，顯示美方立場仍保留彈性，對台灣較有利。
行政院表示，任何有助區域風險管理與安全穩定的努力都正面看待，並強調已與美方密切聯繫，台灣會持續維持現狀，並與民主友盟合作守護區域安全。
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