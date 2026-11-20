川普總統(左二)與中國國家主席習近平(右二)19日在深圳舉行今年的第三度會談，川普重申美國不支持台獨的立場。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普與習近平今年第3度會談，雙方就台灣與中美關係交換意見，美方重申不支持台獨，並同意以尊重、公平、對等推進戰略穩定合作。

中國國家主席習近平 與美國總統川普 19日舉行今年第三度「川習會 」，習近平表示，在台灣問題上，美國要堅持做正確的事，避免中美關係出現大的波折。據新華社通稿，川普表示，美國不支持「台獨」。

中方一直以來希望美國進一步表態「反對台獨」，但美方始終沒有鬆口。新華社19日的報導，表述川普「不支持台獨」，符合美國一貫政策。

習近平在與川普會談時指出，構建中美建設性戰略穩定關係是前無古人的開創性事業，中美元首外交引領作用不可替代。要延續中美關係目前穩定向好，關鍵在付諸行動，「雙方團隊的溝通也要跟上」。川普說，雙方應保持美中關係穩定發展，在農產品、能源、「超級智慧」等領域加強合作，公平處理好各自關切。

新華社指出，雙方認會晤是積極、建設性的，同意制定建設性戰略穩定關係行動計畫，落實兩國元首共識，構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

在川習會後舉行的美中俄三國元首峰會，習近平稱三國尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重彼此核心利益和重大關切。要堅持不干涉彼此內部事務。在涉及對方重大敏感問題上，要提前溝通、換位思考、謹慎行事，「特別是不能觸碰對方的底線」。

他說，「修昔底德陷阱」不是宿命，關鍵要看主要大國如何抉擇。中俄美要守住和平共處底線。核戰爭打不贏也打不得，要盡一切努力防止。他並呼籲三國保持「常態化高層交往」；並稱，核武器是懸在人類頭上的「達摩克利斯之劍」，應全面禁止並徹底銷毀，最終建立無核武器世界。

習近平會見川普時表示，在台灣問題上，美國要堅持做正確的事，避免中美關係出現大的波折；據新華社，川普在會中也表示，美國不支持「台獨」。

據央視新聞客戶端報導，習近平說，過去幾個月，從北京到華盛頓，他與川普共同探索中美兩個大國正確相處之道，確立了「中美建設性戰略穩定關係」的新定位，並賦予其「基於尊重、公平、對等」的新內涵。

據新華社報導，川普非常感謝中方對他的熱情接待，表示建交40多年來，美中關係取得顯著進展。「我同習近平主席保持密切交往，友誼日益深厚，共同引領美中關係發展。」兩國貿易、投資關係不斷加強，芬太尼等領域合作取得成效。

新華社指，川普表示，雙方應保持美中關係穩定發展勢頭，在農產品、能源、超級智能等領域加強合作，公平處理好各自關切。美國不支持「台獨」。美國非常強大，中國也非常強大，兩國要共同引領和促進世界和平穩定。