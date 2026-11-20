川普總統19日結束亞洲行，同日在深圳搭空軍一號返美。圖為他進入機艙前對外揮手。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普表示，Nvidia的Blackwell晶片若要賣給中國，可能要再等2、3年，待其不再是最先進產品後才會放行，並同時談及美中關係與黃仁勳爭議。

川普 總統19日指稱，未來可能允許Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)向中國出售Blackwell晶片，但得等兩、三年，直到這款先進人工智慧(AI)晶片不再是市場上最先進的產品。

川普在深圳出席亞太經合會(APEC)領袖會議時接受福斯新聞訪問時說，「兩、三年後，如果我還在任，我會說，可以了，現在可以賣Blackwell了，因為屆時會有別的產品」。

川普還說，Nvidia已在研發取代Blackwell的新產品，「但兩、三年後，我會說，(你們就)去賣Blackwell吧，因為到時候就可以了。」川普第二任預定2029年1月結束。

川普政府至今只批准對中國出售較不先進的H200晶片，但Nvidia在黃仁勲下台後已宣布，不出售H200晶片給中國。

川普表示，「我們允許出售的都是舊款晶片，是那種已有點過時的產品。Nvidia連H200也沒賣多少，而H200現在已經舊了。Blackwell很新、很先進，但再過一年也會過時」。

共和黨籍聯邦參議員班克斯和民主黨籍聯邦參議員華倫，已推動美國「AI看守法案」納入2027財年「國防授權法案」的最後協商階段，而國防授權法案通常在12月通過。

川普盛讚自己與習近平的交情，並淡化黃仁勳最近捲入的風暴。川普提到，18日晚宴時，他坐在習近平右側，「我們整晚都在交談」。

被問到川習是否談到黃仁勳，川普答道，「我可能只是簡短提了一下，因為這實在是個悲劇」。對於美國情報單位懷疑黃樂為北京從事間諜活動，川普稱，「只要是從中國來的漂亮女人，(美國情報單位)他們就認為她是間諜。她(只)是個買晶片的女商人」。

被問到美國人民應如何判斷19日深圳川習會是否成功，川普答道，「我想，我已拿到那個頭條了，因為我和中國的關係非常好」。他盛讚中方歡迎自己的場面，派年輕人及儀隊禮兵，這些安排展現對他的尊重；「這對我們(美國)是一大收穫，對中國也是」。