美國國會議員正協商禁止中國製造連網汽車的法案，並研議讓賓士免受禁令波及。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國國會兩黨正加速協商，擬立法封殺中國製汽車，並可能為持有中國股權的賓士設例外條款，目標是年底前完成立法。

彭博資訊引述知情人士報導，美國國會議員正接近達成協議，立法禁止中國製汽車進入美國市場，具體條文有待最終敲定，重點之一避免德國 車廠賓士 （Mercedes-Benz）遭全面禁售，該集團有近20%股權在陸企或個人股東手上。

推動這項法案的兩黨議員希望，年底前將法案送交美國總統川普 簽署，趕在明年1月新一屆國會就任前完成立法。

共和黨籍參議員莫雷諾（Bernie Moreno）周三向車廠代表說明，先前限制中國製造連網汽車的法案正在研議修改，可能納入避免賓士遭禁售的條款。與會車廠代表大致支持這項立法，但賓士方面仍有疑慮。

參院委員會今年稍早推進的法案，原擬禁止中國實體持股超過15%的製造商，在美銷售配備資料傳輸技術的汽車。這可能讓賓士也受影響，因中國國營車廠北汽持股近10%，吉利創辦人李書福也持有近10%。賓士持續遊說修改法案。

目前討論的條文包含，是否放寬對不具表決權的被動股權的限制，以及相關規定如何設計和查核。

一名熟悉協商的人士表示，議員對談判進展抱持樂觀，認為最快本周就可能達成協議。

中國車廠目前因高額關稅，以及美國商務部對中國車用科技的限制，實際上難以進入美國市場。若禁令正式立法，將進一步封鎖美國這個重要車市，影響比亞迪、吉利等中國車廠，它們價格實惠、科技配備齊全的電動車已在歐洲和南美快速擴大市占。