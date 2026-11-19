中國國家主席習近平(右)18日親至機場迎接川普總統(左)，這也是今年9月川普在美國迎接習近平的相對禮遇。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普18日抵達深圳參加APEC，習近平罕見親赴機場接機，晚宴上川普、習近平與普亭同框互動，並預計接續舉行川習會及美中俄三邊會談。

川普 總統18日飛抵深圳寶安機場，出席亞太經合會(APEC )第33次領導人非正式會議，將於今天(19日)與中國國家主席習近平 和俄國總統普亭舉行歷史性的三邊會談。川普表示，與中俄兩國元首同時見面具有戰略優勢，因為中俄兩國擁有長期友好關係並密切合作。

川普還說，中俄應該是敵對的關係，但「他們(指習、普)都喜歡川普」。

川普談黃仁勳案 稱是悲劇

川普是在舉行峰會前接受福斯新聞訪問，他表示，在18日的晚宴上談到許多AI問題，路透報導，川普也短暫提及Nvidia輝達(另稱英偉達)前執行長黃仁勳下台之事，但川普表示，他從未收到證據指黃樂是中國間諜，川普稱此事是個悲劇，並稱黃仁勳是個才華洋溢的人。

中國國家主席習近平18日親自到機場接機，這是習出任中國領導人以來首次，對川普極為禮遇。在接機過程中，川普與習近平神情愉悅，甚至還「貼臉擁抱」，為今日舉行的「川習三會」以及史上首度「美中俄峰會」營造正面氣氛。

川普的空軍一號降落深圳機場後，一輛右側懸掛五星旗的紅旗車已停在紅毯上，習近平現身接機，且有中國軍機在上空飛越迎賓，創下本屆APEC最高規格接待。相較下，俄羅斯總統普亭抵達時，中國派中共政治局常委蔡奇接機，其餘經濟體領導人，除台日港等少數例外，多由正部級的廣東省人大常委會主任黃楚平或者廣東省政協主席林克慶接機。

隨川普到訪的美方官員，包含國務卿魯比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、白宮幕僚長米勒、貿易代表葛里爾、白宮通訊聯絡辦公室主任張振熙等人。

川普抵達後，晚間前往深圳國際交流中心參加APEC領導人晚宴。晚宴由習近平和夫人彭麗媛作東，宴會開始前，習近平夫婦與各經濟體領導人、代表及配偶集體合影。身穿一襲桃紅色上衣現身的日本首相高市早苗，先後與習近平、彭麗媛握手並寒暄，習近平與彭麗媛表情皆保持微笑。台灣的領袖代表施振榮也出席晚宴。

習近平致詞時說，「看50年的中國就來深圳」，他表示1978年自己第一次來深圳，看到的還是一個小漁村。彈指間40多年過去了，如今這裡高樓林立、車水馬龍，強調深圳的故事是中國改革開放的縮影。他表示，將於領導人會議上，討論擴大相互開放的舉措，拓展各領域務實合作的機遇。「我期待同大家共商亞太合作大計、共襄亞太發展大業。」

習面前 普亭走向川普握手

川普、普亭及習近平在晚宴前拍攝大合照時，普亭走近川普身旁，兩人在習近平面前握手致意。這也是三人在APEC期間首次一同亮相。

據克里姆林宮隨行記者團發布的影片，普亭、習近平及川普一同出現在紅地毯上，隨後可見，川普、習近平及彭麗媛並肩站著，普亭則走過來。川普與普亭自去年8月在阿拉斯加峰會後就未曾見面，兩人看似熱絡地問候並握手，然後互拍肩膀。

俄國官媒塔斯社報導，普亭與川普APEC峰會期間，可能有好幾次機會互動。報導引述克宮外交顧問鄂夏柯夫說法，美俄領袖可能在峰會期間不同場合非正式交談。他說，兩人將「站著、在台階上、坐在椅子上」交流，暗示其互動不一定限於正式會談。白宮迄今未證實川普與普亭將另外舉行雙邊會談。

按照議程，在APEC經濟領袖會議後，川普將與習近平在麒麟山莊舉行今年第三度會談；稍後美中俄將舉行三方峰會。

川普總統(前排右)、中國國家主席習近平(前排中)、俄國總統普亭(前排左)在深圳同框，並舉行歷史性的三方會談。出席今年APEC的領袖們，都披上象徵深圳精神的「鯤鵬展翅」圍巾。(美聯社)

美國總統川普(左)、中國國家主席習近平(中)、俄國總統普亭(右)18日在中國深圳同框，並將舉行歷史性的三方會談。(美聯社)