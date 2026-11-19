中國國家主席習近平（右）在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的智利總統卡斯特。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 習近平在深圳主持APEC，欲藉改革開放象徵城市展現科技與外交影響力，但輝達間諜風波、美國新晶片管制及貿易爭議，使北京面臨更大外部壓力。

中國國家主席習近平 本周在深圳主持亞太經濟合作會議（APEC）峰會，希望藉這座改革開放的代表性城市，展示中國科技實力與國際影響力。

紐約時報報導，1992年鄧小平南巡深圳，藉此宣示中國擁抱市場經濟，開啟數十年的高速成長。如今深圳已成為華為、比亞迪、大疆等科技企業的總部所在地，也聚集多家受到美國制裁的企業。習近平希望藉峰會證明，即使美國限制先進晶片出口，中國仍能持續發展科技產業。

然而，峰會前夕爆發的Nvidia輝達（另稱英偉達）間諜 風波，為中國形象蒙上陰影。紐時先前披露，一名與輝達前執行長黃仁勳關係密切的中國商人，涉嫌向北京傳遞情報。黃仁勳隨後辭職，輝達董事會宣布展開調查，中國則否認相關指控。

川普已淡化這起風波，表示不打算在會晤習近平時主動提起，雙方原定會談也未受影響。但美國政府周一宣布新規，禁止中國企業透過第三國資料中心取得輝達先進晶片，並要求出口至馬來西亞、新加坡、泰國、印尼及巴西特定企業的晶片須取得許可。

貿易問題同樣棘手。中國今年前10個月貿易順差突破1兆美元，創紀錄的出口規模引發歐美等貿易夥伴反彈。北京希望藉APEC倡導自由貿易、反對保護主義，卻同時加強扶植本土企業，排擠外國科技、電子及汽車品牌。中國前外交部政策規畫人員將這種政策稱為「可管理的開放」，意即國家安全與經濟成長同樣重要。

外交方面，川普、普亭預定周四與習近平在深圳會面，這場罕見的三方會談將讓中國得以展現召集美俄領袖的影響力。川普表示將討論烏克蘭戰爭，但北京也擔心外界認為大國正私下瓜分其他國家的利益。

從鄧小平當年宣示對外開放，到習近平如今展示科技與外交實力，深圳再次成為中國對外傳遞政策訊息的舞台，只是這次北京必須同時面對貿易夥伴對其經濟政策與安全風險日益增加的疑慮。