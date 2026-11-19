中國給予川普總統（左）的高規格禮遇明顯高於其他元首，甚至連機場的紅地毯都比其他國家要長。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普抵達深圳由習近平親自接機，打破中國1980年禮賓改革後慣例，也反映川習以個人互動維繫中美關係的特殊安排。

川普 總統18日抵達深圳，由中國國家主席習近平 親自接機，創下1980年中國禮賓制度改革以來的首例，也是對9月習近平訪美，川普創下1960年代以來總統首度到安德魯空軍基地接機紀錄的「禮尚往來」。

習、川兩人接連「破例」接機，凸顯兩人對雙邊關係的「個人情誼」高度重視，也仍保持以個人關係維繫雙邊關係不墜的態勢。

就中共制度來說，根據新華社、人民日報先前文章，1980年以前有多位領導人都曾到機場迎接外賓，主要原因是那時候國賓歡迎儀式係在機場舉行，但1980年儀制改革後，搬到人民大會堂進行。機場則由中國外交部副部長迎接，特殊級別的外賓則可提高層級，例如時任中國國家副主席習近平2009年曾到機場迎接時任美國總統歐巴馬，川普今年5月訪問北京，也是中國國家副主席韓正接機。

觀察近年中國外事發展，至遲於去年8月底的上合組織天津峰會開始，外國領導人抵達中國，普遍來說，中方不再由副部級官員迎接，而提升為正部級官員，包含國務院各部委首長，或者所在省市的四套班子一把手。

由此來看，習近平此次親自接機，其實是改寫了中國46年來的外交史。

放眼此次整個深圳APEC 經濟領袖會議，川普抵達的陣仗，也明顯高於其他領導人，像是普亭抵達時雖有中共政治局常委蔡奇接機，解放軍儀仗隊也有現身、還有青年的大型歡呼表演，但並沒有跡象顯示現場有演奏雙方國歌，川普下機所鋪設的紅毯，也遠較其他領導人為長。

日本首相高市早苗抵達時，中方則僅派出外交部禮賓司大使章啟月接機，章啟月是前國台辦主任劉結一的妻子，長年擔任外交官，但級別為正局級，明顯低於其他國家領導人抵達時的廣東人大、政協一把手之正部級接機規格。

至於川普已經預告此次川習會將觸及台灣議題，台灣方面的領袖代表施振榮飛抵深圳時，中方派出APEC高官程烈接機，程烈為中國外交部國際經濟司參贊，級別約為正局級。隨同接機的中方人員：廣東省APEC籌委會一級巡視員方濤、深圳市APEC籌委會一級巡視員莫士龍接機，背景更為特殊，方濤曾為廣東省台辦副主任、莫士龍則為深圳文化廣電旅遊體育局副局長，也曾在統戰系統任職，兩岸雙方的諸多「巧思」，猶待後續揭曉。

日本首相高市早苗由正局級的中國外交部禮賓司大使章啟月接機。（新華社）

中國國家主席習近平(右)與日本首相高市早苗(左)握手，這也是高市提出「台灣有事」後兩人首次見面。（路透）