川普總統（後方）18日飛抵深圳，中國國家主席習近平（背對者）親自接機，兩人還「貼臉擁抱」，但動作並不自然。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 習近平罕見親赴深圳機場迎接川普並擁抱，以高規格禮遇回應川普的接待安排，外界認為這是為維繫美中關係所做的外交表態。

川普 總統18日搭乘空軍一號抵達深圳，中國國家主席習近平 不但在機場停機坪迎接，握手後還張開雙臂與川普擁抱。這個擁抱為川普這趟訪中之行定調，讓關注重點集中於兩國共享的經濟關係，避開導致晶片大廠Nvidia輝達(另稱英偉達)創辦人黃仁勳(Jensen Huang)下台的商業間諜傳聞。國家廣播公司(NBC)報導，這是習近平出任中國領導人十多年來，第一次在機場迎接來訪外國元首。

俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)18日稍早抵達深圳寶安機場時，是由中央政治局常委蔡奇接機。普亭與習近平關係密切，兩人見面高達50次，卻未曾獲得習近平接機禮遇。

川普今年5月訪問北京時是由國家副主席韓正接機。今年9月，川普伉儷在華府郊區的安德魯聯合基地，為抵美展開國事訪問的習近平接機，成為1962年以來美國總統第一次在安德魯基地迎接外國領袖。

習近平的罕見之舉被認為是回報川普的接待規格。他對中國官媒表示：「中國是禮儀之邦，有禮尚往來的傳統。」

川普獲得特別禮遇延續到18日的APEC晚宴，與會領袖拍攝大合照時，習近平把右手位置留給川普。

華府智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)中國問題專家柯邁克(Michael Clark)說，接機展現習近平經過精算的個人外交。柯邁克表示：「在廣泛的雙邊關係出現動盪之際，這些表面功夫是建立善意的低成本方法」。

非政府智庫「國際危機組織」(International Crisis Group)東北亞資深分析師楊晧暐(William Yang)在社群平台X發文表示，習近平接機很可能反映中國政府希望向川普表達敬意，因為中方深知川普對這一套很受用。楊晧暐表示：「這也可能是為了美中兩國未來幾個月如果面臨動盪，還能維繫川習之間的良好關係。」

川普此行除了參加亞太經濟合作會議(APEC)元首峰會之外，19日還有一場重頭戲：美中俄三國領袖將舉行有史以來第一次三邊會談。

紐約郵報報導，川習兩人在機場上演「兄弟抱」(bro hug)，成為網友熱議話題。有網友在X平台發文寫道：「沒有人比川普更喜歡緊黏強人。」

APEC各國領袖19日合影，東道主中國國家主席習近平（前排中）位居C位，川普總統（前排右五）與俄國總統普亭（前排左五）分站兩旁，台灣的領袖代表施振榮(後排左一)位於後排。（路透）

APEC領袖18日在晚宴前大合照，東道主中國國家主席習近平（前排右五）與川普總統（前排左五）站在中間，俄國總統普亭（前排右三）排在彭麗媛旁邊，台灣的領袖代表施振榮（後排左一）位於後排。（路透）