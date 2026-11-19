川普接機禮遇 習近平見普亭50次未給過 2人還上演兄弟抱
習近平罕見親赴深圳機場迎接川普並擁抱，以高規格禮遇回應川普的接待安排，外界認為這是為維繫美中關係所做的外交表態。
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習近平罕見親赴深圳機場迎接川普並擁抱，以高規格禮遇回應川普的接待安排，外界認為這是為維繫美中關係所做的外交表態。
川普總統18日搭乘空軍一號抵達深圳，中國國家主席習近平不但在機場停機坪迎接，握手後還張開雙臂與川普擁抱。這個擁抱為川普這趟訪中之行定調，讓關注重點集中於兩國共享的經濟關係，避開導致晶片大廠Nvidia輝達(另稱英偉達)創辦人黃仁勳(Jensen Huang)下台的商業間諜傳聞。國家廣播公司(NBC)報導，這是習近平出任中國領導人十多年來，第一次在機場迎接來訪外國元首。
俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)18日稍早抵達深圳寶安機場時，是由中央政治局常委蔡奇接機。普亭與習近平關係密切，兩人見面高達50次，卻未曾獲得習近平接機禮遇。
川普今年5月訪問北京時是由國家副主席韓正接機。今年9月，川普伉儷在華府郊區的安德魯聯合基地，為抵美展開國事訪問的習近平接機，成為1962年以來美國總統第一次在安德魯基地迎接外國領袖。
習近平的罕見之舉被認為是回報川普的接待規格。他對中國官媒表示：「中國是禮儀之邦，有禮尚往來的傳統。」
川普獲得特別禮遇延續到18日的APEC晚宴，與會領袖拍攝大合照時，習近平把右手位置留給川普。
華府智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)中國問題專家柯邁克(Michael Clark)說，接機展現習近平經過精算的個人外交。柯邁克表示：「在廣泛的雙邊關係出現動盪之際，這些表面功夫是建立善意的低成本方法」。
非政府智庫「國際危機組織」(International Crisis Group)東北亞資深分析師楊晧暐(William Yang)在社群平台X發文表示，習近平接機很可能反映中國政府希望向川普表達敬意，因為中方深知川普對這一套很受用。楊晧暐表示：「這也可能是為了美中兩國未來幾個月如果面臨動盪，還能維繫川習之間的良好關係。」
川普此行除了參加亞太經濟合作會議(APEC)元首峰會之外，19日還有一場重頭戲：美中俄三國領袖將舉行有史以來第一次三邊會談。
紐約郵報報導，川習兩人在機場上演「兄弟抱」(bro hug)，成為網友熱議話題。有網友在X平台發文寫道：「沒有人比川普更喜歡緊黏強人。」
報導指出，這是習近平罕見以高規格回應川普先前的接待禮遇，並藉此展現中國重視禮尚往來，也希望在雙邊關係動盪時維持善意與溝通。 內文提到，普亭雖然與習近平已見面多達50次，這次抵達深圳仍由蔡奇接機，並未享有習近平親自迎接的待遇，形成與川普的鮮明對比。 智庫分析認為，接機與擁抱是習近平經過精算的個人外交，屬於低成本建立善意的方式，也可能是為了讓未來美中若出現動盪時，仍能保有川習關係。
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報導指出，這是習近平罕見以高規格回應川普先前的接待禮遇，並藉此展現中國重視禮尚往來，也希望在雙邊關係動盪時維持善意與溝通。
內文提到，普亭雖然與習近平已見面多達50次，這次抵達深圳仍由蔡奇接機，並未享有習近平親自迎接的待遇，形成與川普的鮮明對比。
智庫分析認為，接機與擁抱是習近平經過精算的個人外交，屬於低成本建立善意的方式，也可能是為了讓未來美中若出現動盪時，仍能保有川習關係。
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紐時分析：川習愈走愈近 美中經濟壁壘卻愈築愈多
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