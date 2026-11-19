中國國家主席習近平(右)18日親至機場迎接川普總統(左)，這也是今年9月川普在美國迎接習近平的相對禮遇。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： APEC深圳峰會上，習近平與普亭先後批判美國制裁與單邊措施；習近平主張開放貿易與多邊體制，普亭則稱制裁無效並呼籲透過談判解決分歧。

亞太經濟合作會議(APEC )元首峰會18日在深圳登場，中國國家主席習近平 與俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)在開幕致詞時，都對美國對中俄兩國祭出制裁提出批判，發表演說的時間點則是美中俄元首即將舉行有史以來第一次三邊會談前夕。

習近平開幕致詞時表示，中國「支持自由開放的貿易和投資」。路透分析，習近平試圖把中國塑造為全球舞台上的穩定夥伴，與川普總統提高關稅、外交政策反覆無常形成鮮明對比。

習近平在演講中對在場企業領袖表示：「我們必須堅定維護以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，支持自由開放的貿易和投資。」

習近平演說表示，中國將持續投資於工業體系與新興技術。他說，中國身為全球第二大經濟體，北京將降低關稅，進一步開放市場，並推動自由貿易，堅決反對保護主義與單邊主義。

相較之下，川普總統在第一任期與第二任期都曾推出對中國帶來直接衝擊的全球貿易戰。

諮詢機構「亞洲集團」(The Asia Group)合夥人陳澍(George Chen)表示，習近平這番談話可能引起許多「全球南方」(Global South)國家共鳴，並且強調北京的科技戰略與華府所有區隔。

普亭則在演說中批評西方國家因為俄羅斯對烏克蘭發動戰爭而實施制裁。他在習近平之後上台發表演說，將西方列強形容為「昔日霸權」(former hegemons)。

普亭表示，歐洲現正處於「屈辱的衰退」之中，西方國家在俄羅斯入侵烏克蘭後實施制裁措施卻出現反效果。他說：「實際經驗證明，經濟主導與實質脅迫等傳統手段，很大程度上已經走到盡頭，失去大部分的威懾能力。」

他指出：「制裁、關稅以及出口限制或許仍能發揮一定的阻嚇作用，但卻無法阻止經濟成長，更別說摧毀競爭對手的經濟。」

普亭以「動盪不安」形容當今世界，但表示分歧可以透過「坐上談判桌」解決。他說，因此預期即將舉行的美中俄三邊會談將來帶來龐大的潛在利益。