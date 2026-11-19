美報告：解放軍想拿Nvidia晶片 發展AI武器
美國報告指出，中國正試圖規避出口管制取得Nvidia等先進晶片，以加速發展AI武器與智能化戰爭，但本土晶片仍明顯落後。
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美國報告指出，中國正試圖規避出口管制取得Nvidia等先進晶片，以加速發展AI武器與智能化戰爭，但本土晶片仍明顯落後。
美國政府獨立機構「美中經濟暨安全檢討委員會」18日發布年度報告指出，由於中國製的處理器持續落後美國對手，中國軍方正尋求取得Nvidia先進晶片，要用於具備AI功能之武器。
Nvidia曾宣稱，美國出口管制實際上已經讓公司被排除在中國數據中心市場之外，但路透檢視後發現，中國有超過30億元的運算專案使用Nvidia受管制晶片。
華府於16日宣布，將進一步限制中國取得Nvidia在內多家公司先進晶片的管道。
路透報導，美中經濟暨安全檢討委員會(US-China Economic and Security Review Commission)表示，北京當局正試圖避開美國出口管制，以取得對中方推動「智能化戰爭」至關重要的先進半導體。
「智能化戰爭」是中國人民解放軍的用語，用來描述把人工智慧(AI)整合進入武器、指揮管制、擊殺鏈及後勤。
報告寫道：「中國正試圖規避美國出口管制，以取得支撐其智能化發展的最先進半導體。」
報告還提到，華為(Huawei)的昇騰和寒武紀(Cambricon)思元系列等中國本土AI晶片，仍落後於美國Nvidia與超微(Advanced Micro Devices)更先進產品。
這項調查使外界更加關注Nvidia在中國業務，黃仁勳先前因涉入婚外情辭去Nvidia執行長等職務，而美國當局懷疑其中一段婚外情的對象黃樂(Alice Huang)替中國從事間諜活動。
報告指出，中國軍方正尋求取得Nvidia等美國公司的先進晶片，原因是中國製處理器仍落後，難以支撐其推動AI化作戰與相關軍事應用。 內文提到，中方想把人工智慧整合進武器、指揮管制、擊殺鏈與後勤，這被解放軍稱為「智能化戰爭」，是提升作戰效率的重要方向。 報告認為，華為昇騰與寒武紀思元等中國本土AI晶片，整體仍落後於Nvidia與AMD更先進的產品，因此北京更積極尋求繞過美國出口管制。
精華 FAQ
報告指出，中國軍方正尋求取得Nvidia等美國公司的先進晶片，原因是中國製處理器仍落後，難以支撐其推動AI化作戰與相關軍事應用。
內文提到，中方想把人工智慧整合進武器、指揮管制、擊殺鏈與後勤，這被解放軍稱為「智能化戰爭」，是提升作戰效率的重要方向。
報告認為，華為昇騰與寒武紀思元等中國本土AI晶片，整體仍落後於Nvidia與AMD更先進的產品，因此北京更積極尋求繞過美國出口管制。
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