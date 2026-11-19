Nvidia公司標誌與中國國旗被同時放置於電腦主機板上。美政府稱中國軍方正尋求取得Nvidia先進晶片，要用於具備AI功能之武器。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國報告指出，中國正試圖規避出口管制取得Nvidia等先進晶片，以加速發展AI武器與智能化戰爭，但本土晶片仍明顯落後。

美國政府獨立機構「美中經濟暨安全檢討委員會」18日發布年度報告指出，由於中國製的處理器持續落後美國對手，中國軍方正尋求取得Nvidia先進晶片，要用於具備AI功能之武器。

Nvidia曾宣稱，美國出口管制實際上已經讓公司被排除在中國數據中心市場之外，但路透檢視後發現，中國有超過30億元的運算專案使用Nvidia受管制晶片。

華府 於16日宣布，將進一步限制中國取得Nvidia在內多家公司先進晶片的管道。

路透報導，美中經濟暨安全檢討委員會(US-China Economic and Security Review Commission)表示，北京當局正試圖避開美國出口管制，以取得對中方推動「智能化戰爭」至關重要的先進半導體。

「智能化戰爭」是中國人民解放軍 的用語，用來描述把人工智慧(AI)整合進入武器、指揮管制、擊殺鏈及後勤。

報告寫道：「中國正試圖規避美國出口管制，以取得支撐其智能化發展的最先進半導體。」

報告還提到，華為(Huawei)的昇騰和寒武紀(Cambricon)思元系列等中國本土AI晶片，仍落後於美國Nvidia與超微(Advanced Micro Devices)更先進產品。

這項調查使外界更加關注Nvidia在中國業務，黃仁勳先前因涉入婚外情辭去Nvidia執行長等職務，而美國當局懷疑其中一段婚外情的對象黃樂(Alice Huang)替中國從事間諜活動。