黃仁勳有籌碼 股東會握2董事提名權
黃仁勳雖表態願意回鍋，但Nvidia董事會暫無意讓他復任；同時他仍享有提名2名董事的權利，未來仍可影響公司方向。
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黃仁勳雖表態願意回鍋，但Nvidia董事會暫無意讓他復任；同時他仍享有提名2名董事的權利，未來仍可影響公司方向。
Nvidia(輝達，另譯英偉達)創辦人黃仁勳17日表示，如果董事會邀請，他願意重返公司擔任執行長。不過，董事長瓊斯(Harvey Jones)在財報會議中表明，董事會無意讓黃仁勳回任。
儘管如此，根據Nvidia的股東委託書及公司申報文件，黃仁勳仍有權在年度股東大會前提名兩名董事候選人，未來有機會繼續影響公司決策。知情人士向數位新聞媒體SEMAFOR透露，部分董事正推動黃仁勳重返公司；黃仁勳已與多名科技業高層會面，並與至少一名Nvidia董事討論回任可能性。
知悉董事會內部討論的消息人士說，儘管少數董事仍支持黃仁勳回任，其他董事已開始縮小接班人選範圍，安謀(Arm)執行長哈斯、邁威爾(Marvell)執行長墨菲都曾被列入考慮。另有一名知情人士說，哈斯已與至少部分Nvidia董事討論接任可能性，但他擔心在外界要求黃仁勳重新掌舵的聲浪下，此時接任恐引發觀感問題。
邁威爾正處理與競爭對手魯門特姆(Lumentum)的大型合併案，目前尚不清楚墨菲能否接Nvidia執行長。安謀與邁威爾的發言人均未立即回覆詢問。
黃仁勳17日離職後首次透過社群媒體公開發聲，如果董事會認為他回任符合股東、員工、公司及國家的最大利益，他將「很榮幸回應這些呼聲」。
不過，Nvidia董事長瓊斯17日在財報電話會議表示，黃仁勳涉及不符公司行為準則及企業文化規範的個人行為遭揭露後，已自願辭去總裁、執行長及董事會成員職務，董事會一致接受辭呈，無意恢復黃仁勳的執行長職務。
談到執行長遴選工作時，瓊斯表示將考慮公司內部及外部人選，希望盡快任命新執行長，但不會倉促做出決定，新執行長還必須有能力因應「使市場發生重大改變」的國安情勢。
路透報導，Nvidia規定，持有公司超過3%投票股權至少三年的股東或團體，有權提名董事候選人，並在年度股東大會接受投票。黃仁勳及與他有關的實體持有Nvidia超過3%股份已逾三年。
Nvidia通常於6月召開股東大會，黃仁勳可提名符合獨立董事資格的人選，但候選人仍須獲得股東投票支持，才能進入董事會。如果被提名人違反公司章程或內部規章，輝達也可將其排除在候選名單之外。
黃仁勳表示，如果董事會認為他回任符合股東、員工、公司及國家最大利益，他將很榮幸回應呼聲，顯示他對重返執行長職位持開放態度。 董事長瓊斯表示，黃仁勳先前已因不符合公司行為準則與企業文化規範的個人行為辭職，董事會一致接受辭呈，目前無意恢復他擔任執行長。 因為Nvidia規定，持股超過3%且滿3年的股東可提名董事候選人，黃仁勳及相關實體符合條件，仍可在股東會前提名2名董事人選。
精華 FAQ
黃仁勳表示，如果董事會認為他回任符合股東、員工、公司及國家最大利益，他將很榮幸回應呼聲，顯示他對重返執行長職位持開放態度。
董事長瓊斯表示，黃仁勳先前已因不符合公司行為準則與企業文化規範的個人行為辭職，董事會一致接受辭呈，目前無意恢復他擔任執行長。
因為Nvidia規定，持股超過3%且滿3年的股東可提名董事候選人，黃仁勳及相關實體符合條件，仍可在股東會前提名2名董事人選。
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