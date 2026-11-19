Nvidia前執行長黃仁勳(左)有意重返公司，但他必須面臨美國國會與監管機關調查。圖為黃仁勳去年底出席參院銀行委員會。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳雖表態願意回鍋，但Nvidia董事會暫無意讓他復任；同時他仍享有提名2名董事的權利，未來仍可影響公司方向。

Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 17日表示，如果董事會邀請，他願意重返公司擔任執行長。不過，董事長瓊斯(Harvey Jones)在財報會議中表明，董事會無意讓黃仁勳回任。

儘管如此，根據Nvidia的股東委託書及公司申報文件，黃仁勳仍有權在年度股東大會前提名兩名董事候選人，未來有機會繼續影響公司決策。知情人士向數位新聞媒體SEMAFOR透露，部分董事正推動黃仁勳重返公司；黃仁勳已與多名科技業高層會面，並與至少一名Nvidia董事討論回任可能性。

知悉董事會內部討論的消息人士說，儘管少數董事仍支持黃仁勳回任，其他董事已開始縮小接班人選範圍，安謀(Arm)執行長哈斯、邁威爾(Marvell)執行長墨菲都曾被列入考慮。另有一名知情人士說，哈斯已與至少部分Nvidia董事討論接任可能性，但他擔心在外界要求黃仁勳重新掌舵的聲浪下，此時接任恐引發觀感問題。

邁威爾正處理與競爭對手魯門特姆(Lumentum)的大型合併案，目前尚不清楚墨菲能否接Nvidia執行長。安謀與邁威爾的發言人均未立即回覆詢問。

黃仁勳17日離職後首次透過社群媒體公開發聲，如果董事會認為他回任符合股東、員工、公司及國家的最大利益，他將「很榮幸回應這些呼聲」。

不過，Nvidia董事長瓊斯17日在財報電話會議表示，黃仁勳涉及不符公司行為準則及企業文化規範的個人行為遭揭露後，已自願辭去總裁、執行長及董事會成員職務，董事會一致接受辭呈，無意恢復黃仁勳的執行長職務。

談到執行長遴選工作時，瓊斯表示將考慮公司內部及外部人選，希望盡快任命新執行長，但不會倉促做出決定，新執行長還必須有能力因應「使市場發生重大改變」的國安情勢。

路透報導，Nvidia規定，持有公司超過3%投票股權至少三年的股東或團體，有權提名董事候選人，並在年度股東大會接受投票。黃仁勳及與他有關的實體持有Nvidia超過3%股份已逾三年。

Nvidia通常於6月召開股東大會，黃仁勳可提名符合獨立董事資格的人選，但候選人仍須獲得股東投票支持，才能進入董事會。如果被提名人違反公司章程或內部規章，輝達也可將其排除在候選名單之外。