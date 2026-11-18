美國總統川普（左）18日抵達深圳，中國國家主席習近平（右）親自接機。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普受訪時透露，可能曾向習近平提及黃仁勳婚外情與共諜疑雲，並公開力挺其才華；同時他談中俄關係、批評歐巴馬政策，並表明不會向中俄尋求協助處理伊朗問題。

衛報報導，川習三會與美中俄峰會登場前，美國總統川普 19日在深圳接受福斯新聞專訪透露，他可能曾向中國國家主席習近平 簡短提及Nvidia輝達(另稱英偉達)創辦人黃仁勳 的婚外情及共諜疑雲，並公開力挺黃仁勳。談到為何選擇同時與習近平、俄羅斯總統普亭會面，川普認為，中俄原本是天生的敵人，卻因前總統歐巴馬的政策而走到一起。他也強調，不會在峰會上尋求中俄協助結束美伊戰爭。

黃仁勳的緋聞對象涉嫌替中國從事間諜活動，川普被問及是否曾向習近平提起此事時表示，他「可能只是簡短提了一下」，並公開力挺黃仁勳，強調「我們必須照顧好我們的天才」。

川普談到黃仁勳時說：「這實在是一場悲劇，他是如此傑出的人才……我們必須照顧好我們的天才。」

至於黃樂涉嫌替中國從事間諜活動，川普表示：「我沒聽說過她是間諜。她是一名購買晶片的商人。誰知道那些晶片買得合不合法。但我可以告訴你，我們允許他們購買。我們想賺錢。」

談及中國間諜活動時，川普稱，美國同樣會刺探中國情報，「我們也監視他們，我認為我們做得比他們更好。」他甚至宣稱：「我什麼都知道。」

記者追問為何選擇同時與習近平、普亭會面，川普表示，原因在於中俄兩國如今關係密切，而這種關係原本不應該形成。

川普說：「因為他們彼此合作，有著一定的關係。這種關係根本不應該發生。他們天生就是敵人，但因為歐巴馬……他因為能源問題，把他們推到一起。」

至於是否計畫尋求中國與俄羅斯協助結束美伊戰爭，川普明確表示，不會在峰會上向兩國求援。

川普說：「我不會去向他們尋求協助。坦白說，他們一直對我們很好。他們沒有開火，也沒有派軍艦到海上。」

談及伊朗可能發展放射性髒彈的報導，川普稱，有跡象顯示伊朗正考慮使用毒氣、生物武器等手段。他警告，如果伊朗真的攻擊美國城市，美方「會將他們徹底消滅」。

對於先前與伊朗簽署的諒解備忘錄，川普批評根本是「浪費時間」，認為協議拖延了局勢發展，但也讓美方更清楚伊朗不值得信任。他同時肯定副總統范斯的表現，並表示范斯已退出伊朗談判。

川普強調，即使重新面臨相同抉擇，他仍會採取目前的行動，並相信長遠來看，外界將給予正面評價。