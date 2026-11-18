美國總統川普（左）10月8日在白宮頒發美國國家科學獎章給輝達創辦人黃仁勳（左）。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 輝達在代理執行長宣布停止銷售H200給中國後，又面臨美國新晶片管制，市場預估其資料中心營收恐受重挫。

科技媒體TechCrunch報導，NVIDIA 輝達創辦人黃仁勳 因婚外情與共諜疑雲下台後，公司對中國市場的策略出現重大轉變。代理執行長柯蕾絲（Colette Kress）17日宣布，輝達將停止向中國銷售H200晶片，終止黃仁勳過去與美國總統川普 促成的晶片出口安排。同時，美國政府也祭出新禁令，限制海外資料中心利用美國先進晶片，為中國客戶提供遠端運算服務。投資銀行傑富瑞估計，新規恐使輝達明年資料中心營收減少440億至620億美元。

這是黃仁勳12日辭去執行長後，輝達首次召開財報電話會議。柯蕾絲宣布停止對中銷售H200晶片的同一天，輝達也宣布將在董事會層級成立專責委員會，監督國家安全政策、出口管制法規遵循情況及全球貿易風險，顯示公司正重新調整對中國業務的管理方式。

另一方面，美國政府16日公布新的晶片出口管制措施，禁止美國企業向設在海外、卻為中國客戶提供遠端運算服務的資料中心出售先進晶片。長期而言，輝達可能失去新加坡、馬來西亞、泰國及印尼的潛在客戶。

傑富瑞（Jefferies）預估，新禁令可能使輝達明年的資料中心業務營收減少440億至620億美元。不過，柯蕾絲強調，由於Vera Rubin等新一代先進晶片的需求龐大、待交付訂單充足，新規定不會影響輝達整體營收。

輝達原先對中銷售H200晶片的安排，是由川普與黃仁勳共同促成。川普今年1月宣布放行H200晶片出口中國，美國政府可從相關交易中抽取25%收益。不過，晶片出口前須經第三方實驗室檢測，確認其AI運算能力，銷中數量也不得超過銷美總量的50%。此外，輝達須確保美國境內有充足的H200晶片供應，中國買家則須具備充分的安全措施，且不得將晶片用於軍事用途。

然而，即使輝達尚未決定停止銷售H200，中國政府實際上也已大致拒絕接收這款晶片。

喬治城大學安全與新興技術中心研究員費爾德戈伊斯（Jacob Feldgoise）指出，儘管中國大型AI企業仍希望使用性能較強的輝達晶片，北京卻更傾向推動企業採用國產晶片，以扶植本土半導體產業。

不過，中國頂尖AI實驗室並未因此完全失去取得輝達晶片的管道。報導指出，中國所有領先的AI模型都有跡象顯示，曾使用被禁止直接出口至中國的Grace Blackwell晶片進行訓練，相關運算可能透過海外資料中心完成。

出口管制律師費雪歐文斯（Dan Fisher-Owens）表示，新規要求有意採購輝達晶片的大型AI資料中心，必須證明沒有為中國客戶提供服務。若無法提出證明，這些業者恐被迫改用其他晶片，進一步侵蝕輝達的市場占有率。