美國總統川普（左）與中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場會晤前握手。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳涉間諜風波擾動川習會前景，但BBC認為美中仍為貿易、晶片與外交利益保留會談空間。

輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳 雖已下台，但整起事件的陰影仍籠罩美國總統川普與中國國家主席習近平本周即將舉行的會談。中國分析人士將此事與2023年「間諜氣球」事件相提並論，但BBC分析認為，川習峰會不太可能因此破局。

黃仁勳是人工智慧（AI）產業最具影響力的人物之一，他的戲劇性失勢對北京是一項重大挑戰。美國情報報告聲稱，他的婚外情對象黃樂與北京情報機構有所關聯，尤其是中國國家安全部。但對北京而言，問題不只是有指控稱中國間諜可能對黃仁勳設下美人計，更在於整起風波正成為美中關係的新衝突焦點。

BBC指出，美中關稅戰幾乎使兩國貿易停滯，川普與習近平過去一年一直試圖穩定雙邊關係。美方2025年底允許向中國銷售輝達H200先進晶片，是華府多年來限制中國取得尖端晶片的罕見轉變，也被視為雙方尋求合作的跡象。

然而，先進晶片對AI、超級運算及軍事科技至關重要，多年來一直是美中競爭的重要戰場。美國許多人認為，這些晶片可能增強中國的軍事與監控能力，黃仁勳則反對這種說法，主張解除高效能晶片出口禁令。北京則認為，美國的晶片出口限制旨在遏制中國崛起。原本看似只是美中關係次要插曲的黃仁勳事件，如今可能使晶片出口開放措施面臨威脅。

黃樂與中國情報機構有所關聯的說法尚未獲證實，卻已重新引發華府辯論，包括是否應向中國出口先進晶片，以及川普政府是否過於積極放寬限制。中方官員擔心，這起醜聞可能壯大華府對中科技管制的聲浪。

川普政府本周對透過馬來西亞、泰國或巴西等第三國使用美國先進晶片的中國企業實施新出口限制，這些企業通常租用海外資料中心的運算能力訓練AI模型。將在明年1月掌控國會的民主黨人也已表態，眾議員洛福格林（Zoe Lofgren）認為，國會如今更可能限制向中國銷售AI晶片。

中國外交部先前將間諜指控形容為「抹黑中國」，發言人毛寧上周表示：「美方應停止編造所謂間諜敘事，為實施科技封鎖尋找藉口。」川普抵達深圳前夕，北京又批評美國的新出口限制是「經濟脅迫」。

中國分析人士也將黃仁勳事件與2023年「間諜氣球」風波相提並論。當時，一顆疑似監視氣球飄越美國上空後遭美軍擊落，時任美國國務卿布林肯原定的訪問行程因此取消，美中溝通急遽惡化，顯示安全爭端可能迅速壓倒外交努力。

儘管輝達爭議可能進一步加劇美中衝突，中國外交部似乎仍希望川習會 如期舉行，表示兩國一直「就兩國元首互動保持密切溝通」。美中現行貿易休戰協議明年1月即將到期，這場會談是制定新貿易安排、取代現行協議的重要一步，兩國元首也都有強烈誘因繼續對話。

中國經濟仍面臨壓力，且愈來愈依賴出口，習近平需要維持貿易暢通。另一方面，川普則一再強調與習近平關係密切，認為維持對話有助於管理兩國競爭。他的任期只剩最後2年，期中選舉後推動國內立法將面臨艱鉅挑戰，因此可能希望取得外交成果，也可能期待習近平協助結束中東戰爭。

BBC指出，北京精心安排深圳峰會，希望藉由這座科技重鎮展示中國在AI與先進製造業的實力。美中雙方都不希望會談焦點從經貿合作轉向情報疑慮與科技管制。面對華府收緊晶片限制，北京仍有報復籌碼，其中最有力的就是對關鍵稀土礦物的主導地位。分析人士警告，科技管制可能引發雙方動用經濟籌碼的報復循環，進而可能使美中關係從接觸重新走向相互猜疑。