美國總統川普與中國國家主席習近平今年頻繁會面，兩國卻持續加強科技、貿易與投資限制，經濟壁壘愈築愈高。圖為9月24日，川普夫婦在白宮接待習近平與夫人彭麗媛。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川習雖維持互動與會談，美中卻在關稅、晶片、投資審查與關鍵技術出口上同步築高牆，顯示兩國競爭正從貿易擴散到科技與金融。

美國總統川普 與中國國家主席習近平 今年頻繁會面，公開場合握手言歡，兩國政府卻持續擴大經濟防線。從關稅、先進晶片到投資審查與關鍵技術出口，美中正在築起愈來愈多壁壘。紐約時報 分析指出，隨著兩國競爭從貿易延伸至科技與金融，川習即使維持友好關係，能透過談判解決的爭議反而愈來愈少。

川普本周將赴中國深圳與習近平第三度會面，但兩國在會前又有新動作。美國政府提出新規，限制中國企業透過境外資料中心取得先進人工智慧（AI）晶片，並擬擴大禁止美國資金投資中國生物科技、極音速武器及AI產業。中國17日批評美方晶片管制是典型的經濟脅迫與長臂管轄，破壞全球產業鏈和供應鏈穩定。

北京也不再只是被動反制美國關稅與制裁。紐時指出，中國正利用製造業與關鍵供應鏈優勢，讓美國及其他國家意識到與中國對抗的代價。去年美中關稅一度升高至近乎實質貿易禁運，中國隨後威脅加強稀土出口管制，迫使雙方尋求緩和。

去年10月川習同意貿易休戰，今年兩度互訪後，又延長休戰並降低部分商品關稅，但最新安排僅維持至明年1月。儘管北京承諾放寬稀土等關鍵礦產出口限制，部分美國企業仍難取得所需原料。

中國同時建立更完整的經濟反制工具。除了制定阻擋外國制裁的法律機制，中國企業也在國內法院控告遵守美國限制措施的外國銀行，包括摩根大通與花旗。今年北京更賦予監管機關調查企業紀錄、限制高階主管出境的權力，以防企業協助供應鏈撤離中國。

外國投資也受到更嚴格審查。中國運用國家安全審查制度，阻止Meta以20億美元收購Manus，以及軟銀以54億美元收購ABB機器人業務。北京近期還擴大限制AI、生物科技、太陽能等領域的關鍵技術出口，企業向海外轉移相關技術須先取得許可。

復旦大學教授趙明昊指出，中國正建立一套以經濟與科技安全為核心的法律及監管工具，並透過實際案例讓法規發揮效力。美國則試圖切斷支持中國科技發展的資金來源。國安顧問公司Crumpton Global專家朴氏（H.K. Park）認為，美中已進入金融脫鉤的初期階段。

香港律師柯斯特澤瓦（Ben Kostrzewa）形容，美中如今「築起的壁壘比橋梁更多」，每項新限制都像在兩國之間的高牆再添一塊磚。

北京君合律師事務所合夥人周勇則指出，關稅已是相對次要的問題，也是兩國少數仍能達成協議的領域。真正棘手的是AI、高科技、晶片競爭，以及中國稀土出口管制。這些涉及核心競爭優勢的籌碼，雙方都愈來愈難讓步。