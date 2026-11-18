AI摘要 文章摘要整理： 川普出席馬尼拉東協峰會並與Quad領袖會談，表示美國將在10個月內追上中國稀土生產，且預料19日與習近平會面時，台灣議題將成焦點。

川普總統 17日抵達馬尼拉出席東協峰會，與四方安全對話(Quad)成員國領袖會談，川普表示將在10個月內追上中國稀土 生產水平。他此行重點是19日在深圳與中國國家主席習近平 會面以及同日的美中俄峰會，川普說，預料習近平將在雙方會談時提出台灣議題。

川普抵達馬尼拉時，菲律賓鋪設紅毯，樂隊演奏著他喜歡的競選歌曲「YMCA」迎接。這是共和黨在期中選舉大敗後川普首次出訪，隨行官員包括國務卿魯比歐、財政部長貝森特及商務部長盧特尼克。

川普此次在馬尼拉首場行程，是與印度總理莫迪、日本首相高市早苗及澳洲總理艾班尼斯等Quad成員國領袖會談，這是2024年9月以來Quad首次領袖峰會，也是川普去年重返白宮以來首次與會。

川普總統同時表示，美國在關鍵礦產領域起步較晚，但已達成新的關鍵礦產協議。他宣稱美國將在十個月內追上中國的稀土生產水平。

中央社報導，華府智庫印太安全研究所主席薛瑞福17日指出，不預期這次川習會 有任何結論，美中元首5月與9月互訪，期間雙方都沒有受到太多影響。

美國國防部前印太安全事務助理部長、現任印太安全研究所(Institute for Indo-Pacific Security，IIPS)主席薛瑞福(Randall Schriver)，在研究所公布「台海緊急事件指標與警示」報告記者會後受訪時示，不期待峰會有任何結論，其中一項風險是雙方在會議室裡的談話，發展出意料之外的內容。

他說：「我們已看到總統川普5月訪問北京，中國國家主席習近平9月到訪華盛頓，期間沒有受到太多影響。川普5月在空軍一號回程時做了些評論，他的想法也許有些改變，但實際政策立場就像現在一樣沒有改變。」

薛瑞福分析，北京對日本首相高市早苗的談話、美國的政策都有回應。從北京的角度來看脅迫，他們可能以自己的方式釋出必要訊息，現在無法特別預測什麼。

他強調，如果中方看到(他國的)台灣政策有變化，大家都知道中國過去的負面回應模式是什麼。

18日中午與菲國總統馬可仕會面後，川普將轉往中國深圳參加APEC峰會，19日與習近平今年第三次會面，並參加史上首次美中俄峰會。

川普還說，北韓領導人金正恩「希望」與他在中國會面；不過北韓並非APEC成員，金正恩也並未證實將出席。中國外交部發言人郭嘉昆17日被問及川普相關說法時表示，「我沒有這方面消息」。