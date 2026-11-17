美國參議院國防撥款草案「第一島鏈安全合作倡議」編列10億美元助台菲防衛。圖為台灣海巡與美國海岸防衛隊7月底進行聯合巡邏。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國參院撥款草案在保留印太安全投資下，編列10億美元援助台菲並批評對台軍售與軍援延宕，同時加碼無償軍援與AIT運作經費。

美國參議院撥款委員會16日公布2027財年國防與外交兩大撥款法案草案，國防法案金額近1.1兆美元，外交法案則約501.1億美元。儘管伊朗 與烏克蘭衝突仍在持續，兩份法案仍保留對印太安全的關鍵投資，除編列10億美元援助台灣與菲律賓，法案也點名五角大廈 延宕對台軍事援助，並批評對台軍售 進度遲緩。

配合國防授權法，「台灣安全合作倡議」更名為「第一島鏈安全合作倡議」，金額維持10億美元，用於提供台灣與菲律賓安全援助，其中至少3億美元須撥供菲律賓使用，以採購國防物資、國防服務及軍事教育訓練。法案規定相關援助應持續用於補充兩國國防資源，並鼓勵兩國自行投資國防建設。

委員會也要求國防部長於法案生效後90日內，向國會提交報告，說明第一島鏈安全合作倡議10億美元的具體支用計畫及資金承諾支用時程。

此外，草案也在「國防部全軍作業與維持」項目下編列10億美元，資金可動用至2028年9月30日，用以補充美軍自現有庫存中提撥給台灣的防衛物資。

草案也點名五角大廈延宕對台軍事援助。草案指出，2027財年第一季已進行一段時間，但2026財年撥給台灣安全合作倡議的10億美元至今仍未動支。委員會要求國防部長於法案生效後30日內說明延遲原因，並提出支出計畫及資金承諾支用時程。

草案也批評國防部未履行相關職責，以及國務院扣留3億美元對台外國軍事融資，總額140億美元的對台軍售案也無故延宕。委員會認為，這些情況直接損害國防部提出的「國家防禦戰略」所設定目標。

外交法案則編列3億美元對台無償軍事融資，供台灣購買美製防衛裝備及訓練服務，並要求於法案生效後30日內撥付，國務院與國防部應優先交付台灣武器裝備。

草案編列3596.4萬美元，支應美國在台協會（AIT）必要運作，並至少投入1500萬美元，支持美、台、日、韓、澳等印太夥伴的三邊及多邊合作計畫。

國防草案也將420億美元的多年期關鍵彈藥生產計畫納入基礎撥款法案，另為「金穹」飛彈防禦系統編列94億美元，並編列140億美元用於F-35計畫，包括採購57架F-35戰機。然而，海軍造艦計畫經費較政府要求減少約185億美元，僅剩416億美元，恐影響美軍未來的海上投射能力。