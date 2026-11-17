川普談到政府內部兩派立場，他說：「一派想與中國友好，另一派則想與中國大吵一架。」（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達晶片疑遭轉運中國引爆美國政府內鬥，鷹派官員主張強硬對中，但川普仍傾向維持與習近平關係並追求經濟協議。

美國總統川普 16日搭乘空軍一號專機展開亞洲之行，隨行官員包括國務卿魯比歐、財政部長貝森特 與商務部長盧特尼克。但川普的高層顧問團隊過去一周卻因對中政策激烈內鬥，並互相指責對方應為輝達（Nvidia）醜聞造成的政治衝擊負責。

華爾街日報（WSJ）16日報導，川普政府內閣官員數月來一直在幕後就對中政策發生衝突，包括輝達晶片的出口管制應有多嚴格。貝森特最近幾天指責盧特尼克，未對涉嫌將輝達先進晶片轉運至中國的新加坡公司Megaspeed採取行動。

川普離開白宮時談到政府內部兩派立場，他說：「一派想與中國友好，另一派則想與中國大吵一架。」又說：「我認為你不會想在抵達中國前夕侮辱中國。」川普也似乎為盧特尼克辯護，暗示延後實施限制措施可能有助於避免與中國發生衝突。他說：「我理解雙方的立場，我會作出決定。」

輝達事件的最新爆料，讓魯比歐等對中鷹派官員更有理由趁川普出訪前推動強硬政策，白宮則試圖淡化這場風波對川普與中國國家主席習近平會面的影響。對於他與黃仁勳的關係可能危及美國國安的疑慮，川普也不以為然，認為這類活動是美中競爭的一部分。

川普說：「國家安全並未受到威脅。中國會跟我們玩把戲，我們也會跟中國玩把戲。」一名美國資深官員表示，預計川普不會提及黃仁勳的婚外情對象、Megaspeed前高階主管黃樂。美方懷疑她與中國情報機構有關聯。

參與美方高層討論的官員透露，這些衝突反映出川普政府內部的根本分歧：川普追求與北京達成經濟協議、維持友好關係，但部分美國資深官員認為，這可能造成延續數十年的國安漏洞。雙方的爭論在於，這些經濟與外交利益是否值得付出如此代價。

不過，川普一直希望在2027年1月美中貿易休戰協議到期前，再與習近平達成經濟協議，也一心想促成史無前例的美中俄三方峰會，討論削減核武和伊朗戰爭。目前幾乎沒有跡象顯示，川普此次訪中會採取政府部分官員主張的強硬路線。他決心維持與習近平的關係，與第一任期有時採取的對抗路線，以及第二任期初期宣布大規模關稅時的作風形成對比，也凸顯他追求經濟協議的目標，與部分核心官員的政策主張存在落差。

川普5月與習近平會面後，曾形容尚待敲定的140億美元對台軍售案，是與中國談判時「非常好的籌碼」。魯比歐隨後堅稱，對台軍售不在談判範圍內，但軍售案至今仍懸而未決。根據中方公布的9月華府川習會紀要，習近平敦促川普採取「反對台灣獨立的正確立場」。

中國掌握關鍵礦產，使北京在貿易談判中握有相當大的籌碼。一名美國資深官員透露，稀土及其衍生產品的運送速度至今仍比美方希望的慢，川普預計與習近平會面時提出這個問題。一名川普政府資深官員表示，美國政府一度接獲警告，如果無法取得更多中國稀土磁鐵，美國所有汽車工廠將在2至3個月內停工。

共和黨在期中選舉慘敗，也引發外界擔憂，習近平是否會趁川普政治實力削弱、急於取得外交勝利之際加以利用。亞洲集團（Asia Group）中國區董事總經理林漢昇（Han Shen Lin）表示：「共和黨受挫削弱川普的談判籌碼，也限制了他的操作空間。」