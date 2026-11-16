黃仁勳風波讓部分美企執行長對赴中參加APEC峰會心生顧慮。圖為今年5月14日，黃仁勳（第二排最右）、馬斯克（第二後排左四）及蘋果執行長庫克（第二排左三）等美國代表團成員，在北京人民大會堂出席川普訪中歡迎儀式。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳風波使部分美國企業執行長對赴深圳出席APEC再度卻步，憂心被視為親中；儘管仍有多家大企業高層參與，行程與政治風險仍成主要考量。

知情人士透露，輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳 捲入婚外情與中國間諜 疑雲，影響部分美國企業執行長對出席本周在深圳登場亞太經合會（APEC ）的政治風險評估。他們擔心出席APEC會被視為與中國關係密切，因此打消念頭或改派較低階主管參加

南華早報報導，為美企中國大陸業務提供諮詢服務的Young China Group創辦人Zak Dychtwald表示，過去18個月，美國企業執行長逐漸恢復訪中信心，如今卻因黃仁勳風波再度卻步。

他說，有些人猶豫不決，有些人改派下屬，也有人低調出席。當與中國往來再度牽涉國家安全，光是現身APEC就可能帶來政治風險。

APEC企業領袖峰會將於周二、周三舉行，逾100家全球大型企業高層將出席，美企占比近20%，是最大外國代表團，但低於美企在《財星》全球500大企業近30%的占比。

已確認出席的美企高層包括波音全球總裁，以及Visa、萬事達卡、PayPal及優比速（UPS）執行長等。馬斯克預料陪同川普前往深圳，但不參加企業領袖峰會。

另一名知情人士認為，黃仁勳風波可能影響部分美國科技企業，對其他產業影響有限。第三名知情人士則說，行程安排困難仍是吸引美企執行長出席的主要障礙。部分高層也因議程不明確，以及本周焦點可能集中在川普、習近平與普亭的三方峰會，決定不出席。