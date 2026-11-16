美國商務部周一公布新規明顯衝著約束黃仁勳和輝達晶片而來。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國把AI晶片管制從出口地點延伸到海外算力使用，並要求新加坡等5國交易取得許可，可能牽動輝達與資料中心供應鏈，但實際衝擊仍取決於許可與豁免。

美國對中國AI晶片管制，正從晶片運到哪裡，延伸至誰能遠端使用。商務部 周一公布新規，將新加坡等五國納入出口許可要求，並限制中國企業透過海外資料中心取得先進算力。影響可能從輝達 （NVIDIA ）銷售，擴及資料中心投資和設備採購，但部分業者及用途享有豁免，不能直接認定五國訂單都會減少。

一、晶片擺在海外，也不能任由中國客戶使用

新規要求，受管制先進半導體出口、再出口或在印尼、馬來西亞、新加坡、泰國及巴西境內移轉，須取得許可。另一項重點則是限制中國等受管制地區的企業，透過海外資料中心取得達一定規模的算力。

這兩項措施分別針對晶片流向和遠端使用，目的都是防止業者繞過既有管制。總部設於美國的業者，以及部分商業推薦系統用途另有豁免，實際適用仍須看條件。

二、台灣供應鏈先看交貨，再看擴建和訂單

對台灣伺服器及相關設備業者而言，首先要觀察的是海外客戶能否取得許可、符合豁免條件，以及交貨時程是否改變。

其次是資料中心擴建。彭博指出，中國AI開發商的需求，曾推動東南亞資料中心建設。若部分業者較難向中國客戶出租算力，後續設備採購和擴建安排便值得關注。

華爾街日報另指出，新措施也將限制中國晶片設計業者和台積電（2330）合作。具體影響仍須對照適用條件，尚不能據此判斷台積電將減少多少訂單。

三、輝達多少營收，最終靠中國需求支撐？

巴隆周刊（Barron's）指出，輝達截至今年7月26日的半年中國營收為124億美元，占全球營收7%，但這可能主要來自個人電腦、汽車等未受限制的產品。真正待釐清的，是海外資料中心採購中，有多少最終由中國客戶的算力需求支撐。

輝達去年改按直接客戶總部所在地揭露地區營收，也使投資人更難從財報判斷晶片最終使用地點。

Melius Research分析師Ben Reitzes估計，緊縮管制可能使輝達每年180億至350億美元營收面臨風險。但他認為，亞太營收風險仍可控制，低於部分空頭的估算，並不代表這些營收都會消失。

四、中國AI業者受限，美國同業可能受惠

巴隆指出，Megaspeed在馬來西亞和印尼設有資料中心，直接面對新規；阿里巴巴等租用海外算力的雲端和模型開發商，也可能受到影響。

若須更多依賴效能較弱的中國處理器，這些業者訓練和執行AI模型的進展可能放慢。22V Research資料基礎建設及商品研究主管彼得森（Dauvin Peterson）認為，這可能有利於Anthropic等美國業者，但新規對AI競爭的影響，可能須三至六個月才能看清。

五、比規則更重要的，是許可怎麼審

商務部特別指出，新規由財政部和國安會起草並指示制定。這項不尋常的安排，凸顯華府內部對出口管制的分歧。

科技顧問崔歐羅（Paul Triolo）認為，這反映中國取得算力的決策，可能轉由財政部和國安會主導，商務部工業暨安全局偏重執行。

對供應鏈而言，後續關鍵是許可審查速度、核准條件和豁免範圍。客戶能否取得晶片、建案能否照常推進，以及訂單是否改變，才是判斷實際衝擊的依據。