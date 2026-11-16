2027年逼近 「戴維森窗口」本尊再談中國犯台風險：希望我是錯的

台灣軍方9月中旬在屏東舉行實彈操演。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 前美軍印太司令戴維森回顧「戴維森窗口」警告，認為美日台近年強化部署有助嚇阻中國，但對台軍售交付過慢與資訊戰升級仍是重大隱憂。

美國軍事網站「戰區」（The War Zone）16日報導，美軍前印太司令戴維森2021年在國會示警，中國可能在2027年前具備攻台能力，這項評估後來被稱為「戴維森窗口」。隨著2027年逼近，戴維森近日受訪表示，「希望我是錯的。」他直言，這5年來的一些進展，包括美軍調整印太兵力部署、日本 增加國防支出，以及台灣延長義務役役期，都有助於嚇阻北京動武；但美國對台軍售進度太慢，恐來不及在戰事爆發前交付，還有中國資訊戰較過去更難應付。

戴維森2021年在美國參議院作證時示警，中國對台威脅可能在6年內浮現。兩年後，時任美國中央情報局局長伯恩斯也說，習近平 已指示解放軍 在2027年前做好攻台準備。

戴維森（Philip Davidson）現為國防承包商AeroVironment的獨立董事，他受訪Podcast節目「我們為何該關心印太地區」於13日播出。他談到5年前在國會提出的警告說：「說到底，我希望我是錯的。如果我錯了，那就表示，印太司令部當年提出的建議，以及過去7年美國政府和其他國家政府採取的措施，都發揮了作用，而且戰爭沒有爆發。」

戴維森說，他當年主張美軍調整印太兵力部署與輪調，並強化陸海空聯合火力。如今，美軍已在菲律賓及第一島鏈沿線部署部隊與飛彈，也透過聯合演習深化與日本、澳洲的合作。

他指出，日本2022年底公布新版國家安全戰略，將中國視為區域戰略威脅，並將國防支出占GDP的比重從1%提高至2%，也調整了西南諸島的兵力部署。

戴維森說，台灣將義務役延長至1年、加強緊急應變整備，「令人鼓舞」。他也肯定前參謀總長李喜明提出的「整體防衛構想」，以不對稱戰力彌補與解放軍的差距。台灣已著手發展無人機等裝備，但報導指出，台灣的無人系統戰力仍有很大缺口。

另一方面，戴維森認為，軍備應在戰事爆發前交付台灣，才能發揮嚇阻作用。他說：「我希望看到美國在未來幾個月到1年內，把已承諾對台出售、價值140億美元的軍備交付台灣。」

除此之外，戴維森說，資訊戰在他擔任印太司令時已是問題，如今更加棘手。他指出，中國會趁意外事件發生或有人陷入困境時，在社群平台大量散布相關訊息。俄羅斯、伊朗以及其他地方的獨立行動者也採取類似手法。

「這真的很危險。」戴維森引述估計說，社群平台有些討論串可能多達7成留言來自機器人帳號或從事宣傳操作的人。他呼籲美國加強應對，「我們在資訊領域投入的心力，應該和在無人機、自主系統等領域投入的一樣多。」