我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／高為元把清大當備胎？ 續任3天赴美求職惹議 風波逼制度改革

住飯店「這些樓層」藏恐怖隱憂 遇火災罹難風險大增

防台海擦槍走火？美中研擬軍事危機協議 傳1原因進展緩慢

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家主席習近平（左）9月中旬訪問華府，會晤美國總統川普（右）。（路透）
中國國家主席習近平（左）9月中旬訪問華府，會晤美國總統川普（右）。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美中正研擬軍事危機預防備忘錄，盼降低誤判風險，但因美方內部對適用範圍意見不一而進展緩慢，現行機制也難處理台海等重大危機。

南華早報15日引述消息人士報導，美國總統川普與中國國家主席習近平預計19日在深圳會晤前夕，美中正磋商一項預防軍事意外的備忘錄。但美國國防部、白宮與國務院對協議應涵蓋哪些範圍看法不一，談判進展緩慢。分析人士指出，美中現有機制多半只能處理軍機、軍艦近距離接觸等突發狀況，難以應對台海緊張局勢或涉及核武的重大危機。

亞太經合會（APEC）峰會11月18日至19日將在中國深圳舉行，川普與習近平預計舉行場邊會晤。習近平9月赴華府進行國是訪問後，中方首度提及這份有關軍事危機溝通與預防的備忘錄。消息人士說，雙方目前仍在磋商，試圖縮小分歧。

3名消息人士指出，國防部、白宮與國務院對備忘錄的適用範圍似有不同看法。其中一人說，北京似乎有意敲定備忘錄，但美方內部對於要把與中方的合作推進到什麼程度，仍有分歧。

近幾個月來，美中軍事交流出現改善跡象，雙方在多個層級維持定期對話。美中國防官員11月2日至3日在華府召開「危機溝通與預防工作小組」會議。五角大廈表示，雙方同意推動務實的溝通措施有助於降低風險，並討論如何增設聯繫管道，以便在危機發生時迅速、有效地溝通。

當時出席會議的官員包括美國國防部主管中國、台灣及蒙古事務的首席主任卡拉斯（Cynthia “Xanthi” Carras），以及中國人民解放軍國際軍事合作辦公室美洲大洋洲局副局長王瑋。中國國防部在會議結束10天後證實，這是工作小組第4次會議，就如何避免誤解與誤判交換意見。

一名要求匿名的中國分析人士指出，美中現行工作小組層級偏低，海上軍事安全磋商等既有機制，也僅能處理意外軍事衝突或軍機、軍艦近距離接觸等戰術層級事件。若危機涉及核武，或台海、南海及朝鮮半島局勢升高，現有機制便難以應對。

美中相隔2年恢復司令層級會談，負責台海及東海方向的解放軍東部戰區司令員楊志斌上將，9月在加拿大與美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將會面。

時任美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）11月稍早提到，美國國防部長赫塞斯與帕帕羅可能近期訪中。目前仍不清楚共和黨期中選舉失利是否會影響兩人的訪中計畫。若帕帕羅成行，將是2015年以來首位訪問中國的美軍印太司令。

精華 FAQ

  • 雙方希望建立更有效的危機溝通與預防機制，避免軍機、軍艦近距離接觸或突發事件升高為衝突，並為川普與習近平會晤營造較穩定的氛圍。

  • 主要卡在美方內部對協議涵蓋範圍看法不一，國防部、白宮與國務院對應納入哪些合作層級意見分歧，導致談判難以快速收斂。

  • 現有機制多半只能處理軍機、軍艦接觸等戰術層級意外，對台海、南海、朝鮮半島緊張升高，尤其涉及核武的重大危機，仍缺乏足夠處置能力。

習近平 國務院 APEC

上一則

暌違47年 民主黨拿下4邊境州州長 南方築「藍色邊境牆」

下一則

黃仁勳從華府局外人變川普密友 美媒還原白宮初見 2點打動川普

延伸閱讀

美防長與太平洋司令將到訪？中國防部：雙方就各層級對話保持溝通

美防長與太平洋司令將到訪？中國防部：雙方就各層級對話保持溝通
「川習三會」前 中美政黨、軍事加強對話

「川習三會」前 中美政黨、軍事加強對話
深圳APEC 美中經貿休兵反成主秀 承諾如何履行也是要點

深圳APEC 美中經貿休兵反成主秀 承諾如何履行也是要點
貿易休戰恐生變？美中通話 警告北京立即履行釜山貿易協議

貿易休戰恐生變？美中通話 警告北京立即履行釜山貿易協議

熱門新聞

前副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

2026-11-08 14:01
輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。(輝達官網)

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

2026-11-11 17:24
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。(本報資料照片)

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

2026-11-08 19:50
副總統范斯（左）、美國總統川普（中）、國務卿魯比歐（右）。（路透）

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

2026-11-13 10:00
前總統拜登(左)與川普總統。(路透資料照)

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

2026-11-10 15:58
川普返回華府前告訴記者談到黃仁勳：「我只知道他是個好人。」(路透)

黃仁勳認婚外情 川普稱「他是個好人」、仍願意一起出訪亞洲

2026-11-08 19:09

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走