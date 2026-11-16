川習會前 美國拉盟友簽署「矽和平」宣言

美國15日與盟邦簽署矽和平宣言，意在防堵中國的紅色供應鍵。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國在APEC前拉攏多個盟友簽署「矽和平」宣言，強化AI關鍵技術、晶片與供應鏈安全，並在川習會前對中國稀土出口施加壓力。

在亞太經合組織(APEC)會議即將在19日登場之際，美國與日本、澳洲、以色列 和英國等盟友同意簽署一份協議，列出支撐人工智慧(AI)關鍵技術與供應鏈的共同清單，為AI技術和供應鏈提供更多保護，以防堵正在AI領域急起直追的中國。

根據法國國際廣播電台(RFI)報導，負責經濟事務的美國副國務卿赫爾伯格(Jacob Helberg)向英國金融時報透露，日本、南韓、印度 、英國、澳洲、以色列與卡達等九國15日共同簽署「舊金山持久繁榮安全基礎宣言」(The San Francisco Declaration on the Secure Foundations of Enduring Prosperity)，接著德國、瑞典、荷蘭以及歐盟也訂於下周簽署這項多邊經濟與科技安全協議。

此協議是「矽和平」(Pax Silica)一大突破，也是美國主導下最新達成的成果，目的為提高AI供應鏈(從晶片和關鍵礦產到能源)競爭力，尤其是中國稀土資源的優勢領域，因此華府在川普總統與中國國家主席習近平會晤前，呼籲中國對美、日等國增加稀土出口。

同時華府決定與合作夥伴加強合作，以應對與中國日益升級的競爭與經濟脅迫，尤其在AI領域，赫爾伯格指出：「由於晶片設計技術、晶片製造機器以及晶片出口港口均可能位於不同國家，舊金山宣言歷史意義在於『矽和平』的合作夥伴們同意將技術及支援的基礎設施安全視為共同責任。」

赫爾伯格表示，該協議係簽署國針對「超級智慧」(SI，川普對AI的別稱)敏感技術與關鍵基礎設施達成共識，有助於分享供應鏈需求多樣化的關鍵資訊，強調「經濟安全乃國安基礎」，如果不保護「關鍵系統和技術免受有害行為影響」，任何國家均無法確保自身安全。

赫爾伯格聲明指出，各國加強保護AI敏感技術的發展，並強調「如果這些技術被竊取、非法轉移或被敵對勢力取得，將會帶來明顯軍事或情報優勢」，國務院也重申：「『矽和平』正邁入一個新階段，沒有任何一個國家能夠單獨保護SI時代的基礎，而SI帶來的繁榮與其持久性則取決於旗下供應鏈和基礎設施。」