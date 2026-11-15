黃仁勳外遇牽動3項對中晶片法案 NBC：川普要擋得否決整部軍費案

川普總統（右）10月8日在白宮授予時任輝達執行長黃仁勳（左）美國國家科學獎章殊榮。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳外遇疑雲引發美國國安與對中晶片管制升溫，國會趁勢推進3項晶片法案，並可能藉軍費案堵住中國透過海外資料中心取得先進AI晶片的管道。

國家廣播公司新聞網（NBC News）14日報導，AI晶片巨擘Nvidia（輝達，又名英偉達）前執行長黃仁勳 接連爆出婚外情後黯然下台，不僅撼動全球科技界，更牽動美國國安。若疑似外遇對象黃樂是中國間諜的消息屬實，如今東窗事發恐反噬北京，美國國會收緊對中晶片管制的聲勢升高，正在審議的年度軍事支出法案已納入三項晶片法案，中國企業透過東南亞資料中心遠端使用先進AI晶片的管道也可能被堵上。

跨黨派議員已敦促現屆國會在未來幾周通過相關法案，白宮尚未公開表態。如果國會通過含有晶片條文的軍費案，川普 總統要擋下這些限制，就得否決整部法案，恐讓仍在作戰的美軍拿不到關鍵經費。共和黨在期中選舉丟掉參眾兩院，民主黨將於明年1月接掌國會。

黃仁勳婚外情的其中一名對象疑似新加坡資料中心Megaspeed前高管黃樂，紐約時報稱美國情報機構認定她涉嫌替中國從事間諜活動，但美國總統川普稱尚未確認；北京則否認指控。

風波爆發前，黃仁勳曾憑藉與川普的交情，和科技業盟友大力遊說華府放寬先進晶片對中銷售限制。如今，兩黨議員除了主張收緊管制，也要求調查川普政府是否在輝達遊說後延後執行出口管制。

曾在五角大廈負責AI政策的艾倫（Greg Allen）說，輝達反對加強管制的立場已失去公信力，國會也準備重新掌握這項政策的主導權。

國會目前將3項晶片法案納入年度軍費案一併審議。《晶片安全法案》（Chip Security Act）要求業者追蹤自家晶片流向，以打擊走私。《AI監督法案》（AI Overwatch Act）將授權國會監督先進晶片出口。《對等管制法案》（Match Act）則將限制美國盟友向中國出口晶片製造設備。相關條文也將限制中國AI企業透過東南亞資料中心遠端使用先進晶片。

保衛民主基金會中國問題分析師辛格頓（Craig Singleton）指出，原本即使兩黨都支持，業界的反對仍可能讓國會連幾項晶片管制措施都無法放進軍費案。如今，「問題是國會今年能通過多少項管制措施」。

國會幕僚與專家認為，《晶片安全法案》最有機會過關，因為這項法案無須美國盟友配合，也未賦予國會新權限。

中國在AI軟體上已有相當進展，先進運算晶片仍是弱項。主張放寬管制的人士認為，禁售會讓美商流失市占率，也會加快中國自行研發晶片。支持收緊管制的人士則認為，北京一旦取得先進晶片，可能加快運用AI開發武器與監控工具，削弱美軍的技術優勢。

辛格頓說，如果相關報導屬實，中國情報機構能如此接近全球AI晶片龍頭的執行長，令人吃驚。但若風波促使美國國會收緊晶片銷售限制、堵上海外資料中心的漏洞，「北京試圖拉近與輝達的關係，到頭來可能讓中國更難取得輝達最先進的晶片」。