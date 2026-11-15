我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新台灣國策智庫民調：沈伯洋支持度46.3％ 領先蔣萬安42.2％

不明腸胃病 腫瘤已潛伏10年 她一個詞概括抗癌成功秘訣

黃仁勳外遇牽動3項對中晶片法案 NBC：川普要擋得否決整部軍費案

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（右）10月8日在白宮授予時任輝達執行長黃仁勳（左）美國國家科學獎章殊榮...
川普總統（右）10月8日在白宮授予時任輝達執行長黃仁勳（左）美國國家科學獎章殊榮。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳外遇疑雲引發美國國安與對中晶片管制升溫，國會趁勢推進3項晶片法案，並可能藉軍費案堵住中國透過海外資料中心取得先進AI晶片的管道。

國家廣播公司新聞網（NBC News）14日報導，AI晶片巨擘Nvidia（輝達，又名英偉達）前執行長黃仁勳接連爆出婚外情後黯然下台，不僅撼動全球科技界，更牽動美國國安。若疑似外遇對象黃樂是中國間諜的消息屬實，如今東窗事發恐反噬北京，美國國會收緊對中晶片管制的聲勢升高，正在審議的年度軍事支出法案已納入三項晶片法案，中國企業透過東南亞資料中心遠端使用先進AI晶片的管道也可能被堵上。

跨黨派議員已敦促現屆國會在未來幾周通過相關法案，白宮尚未公開表態。如果國會通過含有晶片條文的軍費案，川普總統要擋下這些限制，就得否決整部法案，恐讓仍在作戰的美軍拿不到關鍵經費。共和黨在期中選舉丟掉參眾兩院，民主黨將於明年1月接掌國會。

黃仁勳婚外情的其中一名對象疑似新加坡資料中心Megaspeed前高管黃樂，紐約時報稱美國情報機構認定她涉嫌替中國從事間諜活動，但美國總統川普稱尚未確認；北京則否認指控。

風波爆發前，黃仁勳曾憑藉與川普的交情，和科技業盟友大力遊說華府放寬先進晶片對中銷售限制。如今，兩黨議員除了主張收緊管制，也要求調查川普政府是否在輝達遊說後延後執行出口管制。

曾在五角大廈負責AI政策的艾倫（Greg Allen）說，輝達反對加強管制的立場已失去公信力，國會也準備重新掌握這項政策的主導權。

國會目前將3項晶片法案納入年度軍費案一併審議。《晶片安全法案》（Chip Security Act）要求業者追蹤自家晶片流向，以打擊走私。《AI監督法案》（AI Overwatch Act）將授權國會監督先進晶片出口。《對等管制法案》（Match Act）則將限制美國盟友向中國出口晶片製造設備。相關條文也將限制中國AI企業透過東南亞資料中心遠端使用先進晶片。

保衛民主基金會中國問題分析師辛格頓（Craig Singleton）指出，原本即使兩黨都支持，業界的反對仍可能讓國會連幾項晶片管制措施都無法放進軍費案。如今，「問題是國會今年能通過多少項管制措施」。

國會幕僚與專家認為，《晶片安全法案》最有機會過關，因為這項法案無須美國盟友配合，也未賦予國會新權限。

中國在AI軟體上已有相當進展，先進運算晶片仍是弱項。主張放寬管制的人士認為，禁售會讓美商流失市占率，也會加快中國自行研發晶片。支持收緊管制的人士則認為，北京一旦取得先進晶片，可能加快運用AI開發武器與監控工具，削弱美軍的技術優勢。

辛格頓說，如果相關報導屬實，中國情報機構能如此接近全球AI晶片龍頭的執行長，令人吃驚。但若風波促使美國國會收緊晶片銷售限制、堵上海外資料中心的漏洞，「北京試圖拉近與輝達的關係，到頭來可能讓中國更難取得輝達最先進的晶片」。

精華 FAQ

  • 因為相關對象疑似涉及中國間諜，引發國安疑慮，讓國會更有理由收緊對中晶片管制，也使中國透過海外管道取得先進AI晶片的問題被重新檢視。

  • 包括《晶片安全法案》要求追蹤晶片流向，《AI監督法案》授權監督先進晶片出口，以及《對等管制法案》限制盟友向中國出口晶片製造設備。

  • 如果晶片條文被納入年度軍費案，川普要阻止限制就得否決整部法案，可能讓仍在作戰的美軍拿不到關鍵經費，因此政治與國安壓力都很大。

黃仁勳 川普 NVIDIA

上一則

黃仁勳下台是魯比歐推了一把？華郵：黃曾批對中鷹派是「恥辱標誌」

下一則

APEC川習會倒數 紐時盤點5大問題：台海恐成黑天鵝

延伸閱讀

美國3項晶片管制法案最快12月過關 Nvidia恐更難做中國生意

美國3項晶片管制法案最快12月過關 Nvidia恐更難做中國生意
黃仁勳離任 衝擊全球AI產業與改變美晶片輸出政策

黃仁勳離任 衝擊全球AI產業與改變美晶片輸出政策
美國限晶片出口中國 擬納國防授權法案 兩黨漸達共識

美國限晶片出口中國 擬納國防授權法案 兩黨漸達共識
黃仁勳婚外情衝擊AI管制 美智庫台學者：華府正轉化成立法問題

黃仁勳婚外情衝擊AI管制 美智庫台學者：華府正轉化成立法問題

熱門新聞

前副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

2026-11-08 14:01
輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。(輝達官網)

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

2026-11-11 17:24
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。(本報資料照片)

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

2026-11-08 19:50
前總統拜登(左)與川普總統。(路透資料照)

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

2026-11-10 15:58
川普總統(左)與「終極格鬥冠軍賽」(UFC)執行長白大拿。(美聯社資料照)

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

2026-11-07 14:35
副總統范斯（左）、美國總統川普（中）、國務卿魯比歐（右）。（路透）

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

2026-11-13 10:00

超人氣

更多 >
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰