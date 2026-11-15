川習三會前 美中貿易委員會視訊首開會議 談對等降稅等議題

美中貿易委員會13日透過視訊方式舉行首次會議，就關稅、對等降稅安排、農產品貿易等議題進行交流。圖為一名男子駕駛收割機在美國華盛頓州東部收割小麥。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美中貿易委員會首次視訊會議聚焦關稅、對等降稅與農產品貿易，雙方稱將持續溝通化解經貿關切，並為APEC前的川習會晤營造氣氛。

中國國家主席習近平 與美國總統川普 下周在APEC深圳峰會再聚首前夕，美中於5月商定成立的貿易委員會，13日透過視訊方式舉行首次會議。中國商務部 表示，雙方就關稅、「300億對300億」對等降稅安排、農產品貿易等議題進行交流，並將繼續推動解決各自經貿關切。

中國商務部14日發布新聞稿表示，中美雙方13日通過視訊會議方式，舉行中美經貿磋商機制項下貿易委員會首次會議。雙方以中美元首會晤重要共識為引領，圍繞落實前期中美經貿磋商成果，就關稅、「300億對300億」對等降稅安排、農產品貿易以及各自關心的其他議題進行了坦誠、深入、建設性的交流。

中國商務部表示，雙方將通過貿易委員會加強溝通，推動解決各自經貿關切，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，助力構建尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

美國貿易代表署在X平台發文表示，貿易代表署、美國財政部13日和中方對口官員舉行首次美中貿易委員會正式會議。川普政府期待持續和中國保持接觸，共同建立公平且平衡的貿易關係。

2026年亞太經合會(APEC峰會將於18日至19日在中國深圳召開，習近平與川普預計舉行今年第三次會談。在此之前，中美近期接連展開外交、政黨、軍事與經貿交流，為「川習三會」鋪路。