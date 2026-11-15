深圳APEC 美中經貿休兵反成主秀 承諾如何履行也是要點

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC峰會期間，美中領袖將續談經貿休兵並檢視承諾履行，同時美中俄將首度舉行正式三方峰會，討論核武裁減等議題。

2026亞太經濟合作會議(APEC )領袖峰會將於18至19日在深圳登場，川普總統與中國國家主席習近平 預計峰會期間舉行今年第三度會晤，外界關注雙方延續美中經貿休兵；另項焦點是美中俄三國領導人的三方會談。

白宮發言人威爾斯13日宣布，19日在該領袖會議場邊，川普總統、中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭 ，將舉行史上首次正式的美中俄三方峰會，也是全球前三大擁核國首度對話，討論裁減核武等議題。

威爾斯13日在電話記者會說，「總統已表明，除了其他議題，他也將討論如何裁減全球核武數量。總統認為，核擴散非常危險」。

美國高官直言，「我們不預期（三方峰會）將達成任何形式的協議。我會將這場峰會形容為一個切入點，是三國領袖層級首度對話；這是一個對話的開端，希望未來能持續進行，並取得實質成果」。

據五角大廈估計，中國擁有的核彈頭逾600枚，遠少於美俄。由於美俄均逾5000枚，故中國對相關協議的興趣不大。

美俄間的最後一項重要核武條約「新戰略武器裁減條約」2月5日已到期。這使全球前兩大擁核國首次不受任何協議拘束。川普當天在自創社媒真實社群發文，呼籲達成一項全新、改良且現代化的條約，讓這項條約未來能長期適用。

威爾斯還說，川普將於菲律賓時間17日抵馬尼拉，18日下午轉往深圳，19日出席APEC領袖會議、舉行川習會及三方峰會。路透、紐約時報與日本共同社14日報導，美日、印度與澳洲組成的四方安全對話(Quad)17日可望在馬尼拉舉行相隔兩年的峰會，川普將與會。另外，目前並未預定舉行雙普會。

媒體13日引述美國高官報導，「在我們與中國的所有討論及談判，我們不會就美國的出口管制進行談判」，此次川習會的重點至少在經濟層面上，將是美中貿易休兵協議的落實情況；關於國安事務和進行中的一些審查及調查，美方現階段大概不會向中方透露細節。

美國高官還說，美方從中方取得的稀土及其衍生品速度和數量未達理想標準，預期川普會向習近平提出希望落實去年10月釜山川習會的協議；特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克，此次將在川普部分的深圳行程隨行，但預料不會有美企代表團隨行。

中華經濟研究院研究員兼副所長吳佳勳近期在中共研究雜誌分析，半年內美中元首三度會面，反映雙方多項結構性矛盾短期難以化解，須透過元首層級溝通管控分歧，為各自戰略布局爭取緩衝時間。9月川習二會雖同意延長關稅休兵至2027年1月10日，並就部分商品關稅及煤炭採購取得進展，但波音飛機採購、稀土供應、科技管制及台灣議題等仍未取得共識，經貿承諾如何履行，也是雙方此次談判重要議題。

至於中方可能提出的訴求，有北京外貿部門人士透露，包括要求美方全面取消對中關稅、擴大採購美國農產品、放寬先進晶片及設備出口限制、改善中方企業赴美投資環境，以及處理跨境合規與多邊貿易規則等。