雅爾達密約2.0? 德媒：美中俄峰會恐不顧烏歐 瓜分世界

AI摘要 文章摘要整理： 德國之聲報導，美中俄若舉行深圳峰會，恐被視為現代版雅爾達密約，引發烏克蘭、歐洲與台灣對大國私下分配利益的疑慮，但學者認為全面協議難成。

「德國之聲」就美中俄的深圳三方峰會分析指出，中美俄可能舉行的峰會引發可能出現一場現代「雅爾達密約」的擔憂，即由三位強權領導人瓜分世界，卻完全不顧及烏克蘭 、歐洲等其他各方的利益。烏克蘭總統澤倫斯基 警告說，深圳峰會可能會重演「雅爾達2.0」版本，即在21世紀重新畫分「勢力範圍」。

美國哈德遜研究所的弗里德(Tsiporah Fried)認為，這種三方會晤之所以令人反感，是因為它傳遞出一種信號，即「幾個大國可以在其他國家缺席的情況下，擅自決定這些國家的安全與未來」。她對法媒表示，僅從這種會晤形式本身來看，就已經傳達出了一個明確的信息：即「誰才是有分量的角色，以及誰的利益可以被他人拿來談判」。

中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文說：「三方的訴求差異巨大，這使得預期管理變得十分困難。會談最終未能取得任何突破的可能性很高。」

在核裁軍問題上，中國長期堅持認為，只有當美國和俄羅斯 先削減其龐大的核武庫後，中國才會同意就自身的核儲備進行談判。王文指出，此次峰會更有可能產生一些較小的成果，例如建立危機溝通熱線，或在反恐、公共衛生、氣候變化等領域開展合作。

他也表示，中國可以利用此次峰會「強調維護主權並支持多邊組織」，從而消除人們對「第二次雅爾達」的擔憂。他說，如果北京利用此次會晤，堅持讓歐洲參與到涉及歐洲大陸安全的討論中，這「實際上可能為中歐之間的溝通開啟一個新的窗口」。

澳洲國立大學政治學者宋文笛指出，如今並不存在一個能將這三個大國團結在一起的共同敵人—就像當年對抗納粹德國促成了羅斯福、丘吉爾和史達林聯合起來那樣，「因此，零敲碎打式的利益交換或許可行，但達成一項宏大的全面協議則不太可能。」

他指出，被中國大陸視為領土一部分的台灣，仍將密切關注此次會晤。宋文笛說：「如果川普政府為自身便利，可以輕易拋棄一個夥伴(烏克蘭)，那麼它同樣也可能拋棄另一個夥伴。」

「亞洲集團」(The Asia Group)主席、曾在拜登政府任職的資深外交官庫坎貝爾(Kurt Campbell)認為，對川普而言，他真正看重的或許只是一張照片，即他與另外兩位被他視為「大國同僚」的領導人的合影。

在華府的戰略與國際問題研究中心(CSIS)地緣政治與外交政策項目主任、韓國問題專家車維德(Victor Cha)指出，共和黨在期中選舉中的失利，反而使得這種「高調會晤」發生的可能性進一步增加了。他認為，川普在兩個任期內投入了大量精力關注朝鮮問題，他可能會把重點放在這一類「政治遺產」問題上。