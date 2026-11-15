深圳3方峰會 美俄各有盤算 北京反對「大國交易」

白宮13日宣布，本周將在深圳舉行三方峰會。左圖起為美國總統川普、中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳三方峰會將成美俄中角力舞台，北京對烏克蘭與核武議題保持距離，川普與普亭則各自尋求外交與政治利益。

美中俄三國19日將在深圳舉行三方峰會，正就可能議程進行磋商。路透及紐約時報報導，川普總統和俄羅斯 總統普亭 對這場會談顯然各有盤算；曾在二戰末期被「雅爾達密約」出賣的中國，則對是否以東道主身分提供平台，讓普亭與華府就烏克蘭 問題達成「大國交易」，持謹慎態度。

三方會晤構想由克里姆林宮提出，烏克蘭擔憂普亭會在基輔代表未參與情況下，與川普達成某種協議以結束俄烏戰爭、擅自決定烏克蘭命運。烏克蘭總統澤倫斯基上周已表示，「我不希望這演變成某種重新瓜分勢力範圍的『雅爾達2.0、3.0或4.0』版本。」

知情人士透露，莫斯科希望趁三方會談就烏克蘭戰爭議題進行對話，北京反對將此議題列入議程。美方官員13日表示，川普不太可能提及烏克蘭戰爭，三方會晤也不是討論該議題的合適場合。

這場三方會晤，彰顯中國想成為與美國平起平坐的全球大國的野心；但它也可能重演北京曾聲稱深惡痛絕的「大國交易」。1945年美、蘇、英三方領袖達成「雅爾達密約」，為交換讓蘇聯加入對日戰爭，准許莫斯准在中國享有特權；未曾與會的中國遭到「出賣」。

正在北京訪問的德國總統史坦邁爾(Frank-Walter Steinmeier)向德國廣播機構透露，中國國家主席習近平與他會晤時曾明確表示，他不認為三國會在深圳討論烏克蘭的命運。

在核武議題方面，川普曾表示希望三方峰會可以討論「去核化」議題。美俄最後一份核武軍控條約已於今年2月到期，中國正迅速擴充核武。但接受路透採訪的中國學者表示，川普提出的核武議題，北京根本不會考慮。

紐時指出，美俄各擁有逾5000枚核彈頭，中國只有約500枚。中國在習近平領導下，已放棄長期奉行的「最低限度威懾」戰略，致力擴充核武庫，以期規模可與華府和莫斯科相當；中國拒絕為其核武發展設限。

但，正如普亭發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)9日向媒體說的那樣：「無論如何，這場會談一定會很有意思，也必將吸引全世界目光。」

川普想必也希望如此。明年國會將由民主黨掌控，川普或許正尋求在海外取得某種「勝利」；不管是達成軍控協議或有助結束與伊朗衝突，都將為他的政治遺產增光。

前國務院高級官員、現任亞洲集團(Asia Group)諮詢公司合夥人唐偉康(Kurt Tong)說：「毫無疑問，川普會利用這次出訪，重申其領導地位與權威，展示政治家風範，進行一場『國際舞台秀』。」