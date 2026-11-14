華郵：黃仁勳風波激起對AI及中國的疑慮 重擊川普弱點

輝達創辦人黃仁勳(左)10月8日在科學獎活動上與川普總統(右)談話。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳婚外情與疑似中國間諜、輝達晶片轉運案交織，引發美國國安與AI監管爭議，也使川普在經濟與對中議題上的政治弱點被放大。

人工智慧（AI）晶片大廠Nvidia（輝達，又名英偉達）共同創辦人黃仁勳 遭爆多起婚外情並引發國安疑慮後，已辭去執行長等職務。華郵 指出，民主黨在期中選舉大勝後，黃仁勳醜聞重擊美國總統川普 的政治弱點，牽連美選民對AI、資料中心及中國等問題的憂慮。

黃仁勳因捲入多起婚外情指控在本周稍早辭職，他其中一名婚外情對象是涉嫌擔任中國間諜的黃樂（Alice Huang）。黃樂曾是輝達客戶Megaspeed的主管，總部位於新加坡的Megaspeed因涉嫌將取得的部分輝達受管制AI晶片轉運至中國，正接受美國司法部調查。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，真正讓黃仁勳與疑似中國間諜的婚外情成為白宮政治難題的原因，在於這起事件匯集了民主黨能在3日期中選舉大勝，穩居國會參眾兩院多數的關鍵議題。

美國選民對川普（Donald Trump）處理經濟的方式表達強烈不滿，民眾普遍憂慮AI、資料中心、來自中國的競爭，以及給予億萬富豪的特殊管道與優惠。

聯邦眾院金融服務委員會及監督委員會成員、民主黨籍眾議員林奇（Stephen F. Lynch）表示，這些憂慮使輝達醜聞成為民主黨調查川普政府的首要目標。監督委員會將聚焦國安風險，包括美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）為何拒絕將涉嫌向中國走私輝達先進晶片的公司列入黑名單，以及川普為何持續與黃仁勳往來，甚至讓他搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）。

黃仁勳醜聞爆發正值川普預計下周前往中國深圳，並與中國國家主席習近平會面之際。一名美國資深官員昨天表示，不預期川普會向習近平提起黃仁勳事件。

官員說：「輝達的情況應該不會對這趟行程產生任何影響。」

川普這次訪中，黃仁勳將不會隨行。不過，今年5月，儘管美國國務卿兼國安顧問魯比歐（Marco Rubio）曾示警指出，美國已掌握情資顯示黃仁勳正與一名被認為是中國間諜的女子發生婚外情，川普仍讓黃仁勳在阿拉斯加登上「空軍一號」，隨團訪問北京。

美國國會對國家安全與經濟後果的擔憂並不限於民主黨人，與川普同屬共和黨的部分議員同感關切。

聯邦參院銀行委員會主席、共和黨籍參議員史考特（Tim Scott）已要求黃仁勳與盧特尼克出席作證。聯邦眾院共和黨籍議員也要求黃仁勳接受紀錄訪談（transcribed interview），並揚言若不配合將發出傳票。

共和黨籍的聯邦眾院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）、「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）及眾院情報委員會主席克勞福（Rick Crawford）12日再度聯合致函黃仁勳，要求他於12月1日出席一場閉門的紀錄訪談。

馬斯特直指，如果與一名中國間諜有染，同時又是一個擁有最高機密安全許可的人，正在研發從軍事科技、AI到數據處理等各個領域的技術，「這是一個令人非常擔憂的問題」。

馬斯特說：「看到這種事發生在輝達身上令人痛心，因為他們是美國最重要的科技公司之一，也許是目前最具代表性的美國科技公司。」

眾院外委會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）也表示，他希望跨黨派合作進行這項調查。「我們需要知道中國政府是否已取得任何額外情報，是什麼情報、數量有多少及誰在何時知情。」

民主黨明年1月將重掌眾院多數席次，米克斯預計將接任外委會主席。

川普本人這周對黃仁勳醜聞發表的公開評論並不多，僅表達了同情。川普12日受訪時說，他有跟黃仁勳通話，「他（黃仁勳）正經歷地獄般的煎熬」。

川普政府其他人則將矛頭指向盧特尼克，因他所領導的部門負責限制敏感技術出口。一名前官員透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上周曾當面質問盧特尼克，為何儘管川普曾三度下達指示，他卻一直未採取行動。

商務部發言人表示，盧特尼克已同意赴參院銀行委員會聽證會作證。

華郵指出，自期中選舉以來，美國政治風向已轉變，其中一個跡象是，輝達正仰賴一位經驗豐富的民主黨人協助處理這場危機。今年6月，輝達延攬了歐巴馬政府時期的前商務部官員安德魯斯（Bruce Andrews）。

出口民調顯示，這次期中選舉中，56%的美國選民表示AI與資料中心是他們投票給國會議員的關鍵或主要因素，這些群體中，有2/3投給民主黨。