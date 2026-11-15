黃仁勳離職才1天 矽谷看好他東山再起

黃仁勳因醜聞辭去Nvidia執行長職位，但矽谷科技業領袖普遍認為，憑他的能力，很快就能重返權力核心。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳離開輝達後迅速引發矽谷關注，科技圈與大股東不僅力挺他，還開始設想他以回任或另起爐灶方式重返權力核心。

Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳 辭職才過一天，矽谷 已開始預期他將東山再起，並設想他可能如何重返權力核心。輝達的兩大股東呼籲董事會，在評估公司未來領導人所有選項時，要包括「黃仁勳可能回任」。

政治新聞網站機構POLITICO報導分析，矽谷科技業領袖則對他迅速離職感到惋惜，並開始設想他可能重返產業的途徑。

國防科技巨擘安杜里爾(Anduril)創辦人拉奇(Palmer Luckey)與Perplexity AI執行長斯里尼瓦斯(Aravind Srinivas)已出面為黃仁勳辯護；SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)甚至提出聘用黃仁勳的構想。

另有五名科技業內部人士告訴POLITICO，他們預期黃仁勳最終將以重要角色重返矽谷領導階層；另外三名雖然沒那麼有把握，但表示如果真的發生，不會感到意外。

一名知名加州新創公司的高階主管表示：「考量到他所創造的價值，以及業界普遍認可他是AI教父的地位，他勢必會迎來人生第二幕。無論他過去有任何過失，各大超大規模雲端服務業者(hyperscalers)和新創公司都會爭相聯繫他，希望延攬他加入。」

部分人士指出，黃仁勳雖然失去在輝達的崇高地位，身價仍約1450億美元，在高層人士之間人脈廣泛，在業界也享有卓越的創業者聲譽。

遊說公司Monument Advocacy首席AI官霍佛(Joseph Hoefer)表示：「這種影響力不可能在一夜之間消失。我不會把失去職位，和失去影響未來發展的能力混為一談。」

三名接受POLITICO訪問的人士表示，對黃仁勳而言，運用雄厚資金自行創業，可能比加入既有企業更容易。

此外，也有人開始放大外界對最初報導的疑慮，可能削弱支持黃仁勳下台的聲浪。

川普前AI事務主管、在科技業右翼陣營具有影響力的創投業者塞克斯(David Sacks)也特別提到，有報導指部分美國情報界人士抱持類似疑慮。他在社群平台X發文表示：「間諜說法已經開始瓦解。」他同時質疑政府的極機密報告是如何會流到如紐約時報的手中，必須要進行調查洩密。

另外，Altimeter Capital執行長葛斯特納(Brad Gerstner)在社群平台X發布一封信，敦促輝達董事會「就輝達未來領導人選，採取從容、審慎且深思熟慮的程序」。Atreides Management的創辦人貝克(Gavin Baker)也在信上署名。兩人都是在輝達持股百萬計的大股東。

太空探索科技公司(SpaceX)執行長馬斯克也在X表示，他已簽署要求黃仁勳復職的連署書。一份在網路流傳、名為「力挺黃仁勳」的連署書宣稱，已有超過10萬人簽署，其中包括逾5000名輝達現職員工。馬斯克更在X指出，沒有黃仁勳，一些「關鍵交易將會告吹」。