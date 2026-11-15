黃仁勳醜聞加劇美中AI競爭 川普赴APEC擬避談

圖為2026年9月29日，時任Nvidia執行長的黃仁勳與川普總統在白宮握手。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普亞洲行將在APEC會晤習近平並擬與普亭會談，同時黃仁勳涉間諜醜聞引爆美中AI與晶片競爭，但白宮表示不會在會中直接追究。

川普 總統計畫於下周展開亞洲訪問，屆時將帶著特斯拉(Tesla)與太空探索科技公司(SpaceX)執行長馬斯克(Elon Musk)同行。據白宮官員透露，馬斯克在經濟與國家安全領域擁有重要利益，是川普的重要顧問。

美聯社報導，川普將於17日抵達菲律賓馬尼拉，與東南亞國協(ASEAN)領導人會晤、簽署泰國貿易協議，並參加「四方安全對話」(Quad)。隨後於18日前往中國深圳參加亞太經合會(APEC )，與中國國家主席習近平進行今年第三次面對面會晤。

訪問壓軸則是川普、習近平與俄羅斯總統普亭的歷史性三方會談，核心議題為限制核武與伊朗戰爭，但烏克蘭戰爭預計不列入議程。由於星鏈(Starlink)系統對烏克蘭至關重要，馬斯克將不會出席該三方閉門會晤。

在此同時，輝達(Nvidia，又稱英偉達)前執行長黃仁勳 因與疑為中國女間諜的黃樂婚外情而請辭，引發國際震撼。曾多次造訪白宮並遊說放寬晶片出口限制的黃仁勳，如今因涉入間諜疑雲而黯然去職。

這起醜聞正值美中爭奪人工智慧(AI)主導權的敏感時刻，國會兩黨的對中鷹派正藉此大作文章，敦促政府堵住現有貿易漏洞、加強許可證審查，並要求立即停止向中國出口先進AI晶片。

儘管這起醜聞加劇了美中AI競爭，但美國資深官員透露，川普並不打算在與習近平會晤時針對輝達事件進行對質，政府亦不認為中國會針對後續堵住出口漏洞的行動採取報復，且美方不會將出口管制做為對外談判的籌碼。

北京方面已嚴正否認黃樂為間諜的指控，指責美方捏造故事。專家分析，華府長期透過限制先進晶片硬體來壓制中國AI發展，但這起事件與美國持續收緊的管制，勢必會使北京推動「半導體自主供應鏈」的腳步更加迫切。

雖然華為等中國本土企業正透過量產低階晶片努力縮小差距，但在訓練頂尖AI模型上，輝達的高階晶片依然扮演關鍵角色。隨著美中已承諾設立AI國家安全事件熱線，北京未來如何看待並處理「出口管制」與「AI安全議題」的交織影響，將是決定雙邊科技戰走向的重要關鍵。