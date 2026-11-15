黃仁勳最新親密照曝光 與黃樂搭肩摸臀、深情對望

2024年6月2日台北國際電腦展上，時任輝達執行長黃仁勳(右)與粉絲打招呼，身旁可見黃樂(左)。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 路透與外媒披露黃仁勳在2024年6月台北展會後與黃樂的親密合照，CNN並稱美方曾因情報調查而揭露其身分。

Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)前執行長黃仁勳 婚外情風波持續延燒，如今又有一批親密合照曝光。路透刊出黃仁勳2024年6月在台北與涉嫌替中國從事間諜活動的黃樂親密互動照片，兩人不僅深情對望，黃仁勳還將雙手放在女方臀部側邊，黃樂則搭在黃仁勳的肩膀上，宛如準備共舞。

紐約郵報報導，這批新曝光的照片拍攝於2024年6月2日，當時黃仁勳正在台灣參加台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)，照片是在他發表主題演講後不久拍攝。兩人在鏡頭前親暱相擁。 輝達前執行長黃仁勳婚外情風波持續延燒，路透14日公布新一批黃仁勳與黃樂親密合照，可見兩人親暱相擁。(路透) 2024年6月2日台北國際電腦展上，黃仁勳（右）與黃樂（左）在鏡頭前親暱相擁，兩人姿態宛如準備跳探戈。(路透)

黃仁勳當時在演講中開玩笑說：「我想用中文跟大家說話，但我有太多事情想告訴大家。要用中文表達，我得花太多心思去想，所以我只能用英文跟大家說。」

另根據CNN在13日報導，知情人士透露，美國情報界今年春季攔截到的通訊顯示，正因涉嫌將敏感技術轉移至中國而接受調查的Megaspeed公司，一名資深主管與一名美國人士有婚外情。這名美國人士的身分原本受到「遮蔽」(masked)，但情報官員查看原始情報後，要求「揭露」(unmasked)身分，結果發現此人就是如今已卸任的輝達執行長黃仁勳。

據報導，「遮蔽」是情報機構保護美國人士隱私的標準程序，因為情報機構監控境外目標時，可能連帶截取美國人士的通訊內容。在情報報告中「揭露」美國人士身分則不尋常，也凸顯美國官員對這項情報的重視。一般而言，揭露身分的要求必須由非常資深的官員提出，經過審查才能獲准，相關情報也會受到嚴格管制，只有少數特定決策官員能夠查閱。

消息人士透露，兼任國家安全顧問的國務卿魯比歐起草備忘錄，彙整相關情報，並分送給極少數資深官員，包括白宮官員。魯比歐希望美國官員與當時仍擔任輝達執行長的黃仁勳接觸時，能了解他與Megaspeed資深主管黃樂的關係。