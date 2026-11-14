WSJ：中國間諜網約60萬人 轉向AI晶片技術 不只有美人計

華爾街日報分析，中國情報行動重點已轉向晶片與AI。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： WSJ指出，中國情報行動正大舉轉向晶片與AI，動員龐大人力滲透西方企業與研究，輝達風波更可能加劇美國對中出口管制。

中國國家安全部長陳一新9月警告，人工智慧(AI)正威脅中國共產黨的「政治、制度及意識形態安全」，並稱掌握AI就能掌握時代脈動。美國官員擔心，中國間諜 可能已成功掌握AI熱潮背後最受矚目的人物之一。

華爾街日報(WSJ)報導，輝達 前執行長黃仁勳 本周承認與商業夥伴黃樂有婚外情後，被迫卸下執行長職務。美國官員已懷疑黃樂與中國情報機構合作。輝達董事會表示，暫無理由相信美國國家安全因此受到損害，並已展開內部調查。美國總統川普也稱，聯邦調查局(FBI)已介入調查。

多年來，西方一直指控中國透過祕密行動扶植戰略產業，包括竊取美國F-35戰機設計、潛艦浮力所需的特殊泡棉，甚至愛荷華州的基因改造玉米種子，如今中國情報行動重點已轉向晶片與AI。

中國動員政府機關、民間企業及一般民眾，展開西方官員形容「規模空前」的情蒐行動，目的是取得技術情報，以促進經濟發展、提升軍力，進而鞏固共產黨的統治，並擴大海外影響力。

這項全球行動涵蓋美人計、大規模駭客攻擊、投資戰略企業，以及資助敏感研究。一個歐洲情報機構估計，中國約有60萬人從事情報與安全工作，遠超過美國或歐洲情報機構所能動員的人力。

曾任職美國國防情報局(Defense Intelligence Agency)、著有多本中國間諜活動相關著作的艾夫提米德斯(Nicholas Eftimiades)表示，西方不習慣中國這種做法，也缺乏相應防範機制。

中國國家主席習近平力圖讓中國的科技與軍事實力追上美國，同時振興低迷經濟，使北京的情蒐行動更形迫切。儘管中國近年已投入超過1000億美元追趕美國，但晶片技術仍是習近平打造「堡壘經濟」(fortress economy)的一大障礙。

根據聯合國今年7月發布的報告，全球前500大AI超級電腦的運算能力，美國占75%，中國僅占15%。

不論外遇風波是否涉及中國情報行動，黃仁勳離職都會讓這家在美中AI競賽扮演關鍵角色的企業陷入動盪，也可能促使華府進一步收緊對中晶片出口。

中國情報體系由國家安全部、公安部及解放軍情報部門等機構組成，也會與民間承包商及駭客合作。美國聯邦調查局(FBI)2023年評估，中國支持的駭客人數至少是FBI網路人員的50倍。

由於無法大規模反制中國威脅，美歐情報機構近來公開示警，呼籲企業加強保護智慧財產。

曾負責監督美國國防部AI戰略執行的研究機構Decision Tree Research執行長艾倫(Gregory Allen)批評，輝達在安全防護方面表現不佳，董事會成員也缺乏國家安全相關經驗。他指出，對中國間諜而言，竊取半導體技術與竊取匿蹤戰機技術同樣重要。