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美國限晶片出口中國 擬納國防授權法案 兩黨漸達共識

記者胡玉立／綜合報導
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國會取得共識將限制AI晶片出口中國，輝達賣H200晶片給中國客戶，困難更多。(路...
國會取得共識將限制AI晶片出口中國，輝達賣H200晶片給中國客戶，困難更多。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國國會正加速推動限制對中國出口先進AI晶片，並擬納入國防授權法案；黃仁勳辭職風波則可能削弱輝達遊說力道。

Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳因外遇中國籍女子醜聞案辭職下台，漣漪效應正愈演愈大。眾院共和黨籍議長強生(Mike Johnson)12日表示，「在從嚴限制對中國晶片出口這個重大議題上，國會內部正逐漸形成共識。」參院幕僚則透露，國會共和黨人正尋求將限制對中國出口人工智慧(AI)晶片新條款，納入年度國防授權法案中。

路透報導，隨著國會推動相關限制措施的動作愈來愈大，中國能否繼續取得輝達部分晶片，已打上大問題。投資人擔心，中國取得美國先進晶片管道進一步受限，將加深全球兩大經濟體之間的技術鴻溝，中國AI相關股票13日大跌。

黃仁勳下台事件，讓對中國持批評態度的華府人士有更多機會重申觀點，他們指責美國出口政策過於寬鬆，要求實施更多限制。9日以來，國會至少已有四項涉及晶片出口法案向前推進。

其中，「AI監管法案」(AI Overwatch Act)將讓國會在先進AI晶片出口方面有更大管控權；「晶片安全法案」(Chip Security Act)要求企業追蹤先進AI處理器位置，以防走私；「匹配法案」(Match Act)的目的是對美國盟友施壓，限制其向中國出售或維護先進晶片製造設備；「遠端存取安全法案」(Remote Access Security Act)將賦予商務部相關手段，阻止中國企業透過租用海外數據中心來使用輝達晶片。

與此同時，參院幕僚透露，國會共和黨人正尋求在年度國防授權法案中，納入限制對華出口先進AI晶片的新措施條款。國防授權法案是為軍方提供資金的必要立法，通常會獲得兩黨支持。

黃仁勳長期致力推動開放輝達晶片進入中國市場，且與川普總統關係密切；華府智庫「詹姆士敦基金會」(Jamestown Foundation)研究員張崑陽(Sunny Cheung)表示，黃仁勳辭職，不太可能終結國會對輝達的審視，反而可能讓這位前執行長面臨更多調查與檢視。

他指出，黃仁勳離職，可能削弱輝達在華府影響力，從嚴限制先進晶片出口的相關立法進程將如虎添翼。輝達新領導階層很可能會重新檢討公司在中國的發展策略，以期重建與美國決策者之間的信任。

國會取得共識將限制AI晶片出口中國。圖為輝達H200晶片。（取材自Nvidia）
國會取得共識將限制AI晶片出口中國。圖為輝達H200晶片。（取材自Nvidia）

精華 FAQ

  • 國會共和黨人正推動多項法案，並尋求把限制對華出口先進AI晶片的條款納入年度國防授權法案，以提升管制力度與執行效果。

  • AI Overwatch Act強化國會監督；Chip Security Act要求追蹤晶片位置防走私；Match Act施壓盟友限制設備；Remote Access Security Act阻止中國租用海外數據中心使用輝達晶片。

  • 分析人士認為，黃仁勳離開後不但難以終止國會對輝達的審視，反而可能削弱公司在華府的影響力，讓限制先進晶片出口的立法更容易推進。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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