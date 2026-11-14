Nvidia國安漏洞 盧特尼克遭財長轟失職 願與黃仁勳赴參院作證

財長貝森特(左)公開指責商務部長盧特尼克(右)放任AI晶片出口中國。圖為今年8月兩人在白宮橢圓形辦公室內，互動微妙。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國財長貝森特點名商務部長盧特尼克，批評其未及時限制輝達晶片流向中國；參院則要求黃仁勳與盧特尼克赴聽證，釐清國安疑慮。

Nvidia(輝達，另譯英偉達)前執行長黃仁勳 (Jensen Huang)離職後，晶片國安疑雲持續發酵，引發川普政府閣員互鬥。財政部長貝森特(Scott Bessent)公開點名商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)領導的商務部失職，未限制輝達晶片出口至中國，同時參院 銀行委員會(Senate Banking Committee)要求盧特尼克與黃仁勳出席下個月出的聽證會，盧特尼克已答應出席。

美聯社報導，貝森特13日接受CNBC採訪，強調數月以來財政部、國務院、國防部以及美國貿易代表辦公室均主張將新加坡公司Megaspeed International列入晶片出口管制清單，然而商務部遲遲不作為，「商務部掌握最終決定權，你們得去問問他們內部流程。」貝森特並強調：「我的副手數個月來一直在推動這件事。」

貝森特此次公開指控盧特尼克領導的商務部，實屬罕見，而且紐約時報(NYT)報導，上周貝森特與盧特尼克在白宮戰情室內，曾就Megaspeed一事發生口角，不過貝森特宣稱：「我們不會複述在戰情室的對話內容。」

報導指出，Megaspeed採購價值逾40億元Nvidia先進半導體產品，被外界質疑中國企業透過Megaspeed取得Nvidia高階晶片，隨後紐時爆料黃仁勳與美國情報部門質疑的中國間諜，也就是Megaspeed執行長黃樂(Alice Huang)有婚外情，成為黃仁勳下台的主因，不過北京政府全盤否認間諜活動指控。

根據Axios報導，盧特尼克「屢次阻撓」對Nvidia銷售中國先進晶片採取嚴格管制，如今也因為與黃仁勳關係密切，受到更多審視，包括俄勒岡州聯邦參議員懷登(Ron Wyden)和麻州聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)兩位民主黨人已致函盧特尼克，要求確切保存與Nvidia晶片出口決策有關所有紀錄。

還有南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott，共和黨籍)在社媒X平台發文證實，已致函黃仁勳與盧特尼克要求出席參院銀行委員會聽證會，「近日報導，引發對我們國家安全和保護美國敏感技術的嚴重關切，國人應該得到答案。」並呼籲黃仁勳在表訂的12月3日自動出席，否則參院可能以傳票強制出席。

至於商務部發言人艾克哈默(Kristen Eichamer)已向國家廣播公司新聞網(NBC News)證實：「盧特尼克部長同意自願出席聽證會，回答委員們的提問。」