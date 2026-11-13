黃仁勳下台後／美收緊晶片管制 中國AI首當其衝
彭博指出，黃仁勳離職與美國加強晶片管制，可能使美中AI競賽降速，中國對Nvidia硬體依賴仍深，華府也準備從採購、走私、海外存取與本地生產全面下手。
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彭博指出，黃仁勳離職與美國加強晶片管制，可能使美中AI競賽降速，中國對Nvidia硬體依賴仍深，華府也準備從採購、走私、海外存取與本地生產全面下手。
彭博分析指出，Nvidia黃仁勳離職可能會讓美中的AI運算競賽雙雙減速，Nvidia或許難再延續美國在這個領域的領先，而晶片產業失去力挺產品輸中的大角色，恐怕會替更嚴格的美國晶片管制鋪路。
彭博寫道，華為原本是AI晶片的一大競爭對手，但美國晶片管制使該公司無法請台積電代工後，發展放緩，凸顯中國硬體發展仍仰賴先進晶圓製程，並且凸顯有效的出口管制，會擴大美中差距。
中國對Nvidia晶片的持續需求，反映其國內替代品的限制，中國開發商仍高度仰賴Nvidia硬體，來進行前沿訓練。中企DeepSeek難以用華為晶片訓練旗下的R2模型，回頭使用Nvidia產品。路透先前也報導，中國AI業者鎖定海外數據中心的Nvidia晶片算力，灰市交易商也囤貨Nvidia晶片，為更嚴格的出口管制做準備。
中國有四個方式取得先進AI晶片，包括合法向美國採購、挪用與走私、以海外數據中心遠端存取、本地生產，如今華府打算從四個方面全面下手。
黃仁勳疑似捲入共諜案，也可能牽動預定本月18、19日在亞太經濟合作會議(APEC)登場的川習會。美中貿易戰休兵，雙力同意延到明年1月10日，能否再繼續，部分取決於華府會不會暫停實施新的科技管制。但美國國會推動更嚴格管控晶片，商務部也打算管制中企遠端使用美國先進晶片，要維持現行的晶片管制措施，可能更為困難。
彭博認為，黃仁勳離職後，Nvidia可能較難持續扮演支撐美國AI領先與產品輸中的關鍵角色，進而讓美中在AI運算上的競賽同步放緩，也可能削弱反對更嚴格管制的產業聲音。 文章指出，中國本土替代品仍有明顯限制，像DeepSeek嘗試用華為晶片訓練R2模型後，仍回頭使用Nvidia產品，顯示前沿模型訓練對先進硬體需求高，短期內難完全脫離Nvidia。 華府打算從4個面向下手，包括限制合法採購、打擊挪用與走私、管制海外數據中心的遠端存取，以及壓縮本地生產能力，並連同國會與商務部的動作，進一步收緊對中科技輸出。
精華 FAQ
彭博認為，黃仁勳離職後，Nvidia可能較難持續扮演支撐美國AI領先與產品輸中的關鍵角色，進而讓美中在AI運算上的競賽同步放緩，也可能削弱反對更嚴格管制的產業聲音。
文章指出，中國本土替代品仍有明顯限制，像DeepSeek嘗試用華為晶片訓練R2模型後，仍回頭使用Nvidia產品，顯示前沿模型訓練對先進硬體需求高，短期內難完全脫離Nvidia。
華府打算從4個面向下手，包括限制合法採購、打擊挪用與走私、管制海外數據中心的遠端存取，以及壓縮本地生產能力，並連同國會與商務部的動作，進一步收緊對中科技輸出。
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