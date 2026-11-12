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代價1兆問題待黃仁勳與Nvidia回答：誰對誰說了謊

代價1兆問題有待黃仁勳與Nvidia回答：誰對誰說了謊？

記者顏伶如／即時報導
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黃仁勳與輝達團隊是否誤導了廣大的投資人引發質疑，因為輝達兩周前對於這起風波的解釋...
黃仁勳與輝達團隊是否誤導了廣大的投資人引發質疑，因為輝達兩周前對於這起風波的解釋，如今看來特別站不住腳。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

CNN指出，黃仁勳婚外情風波不只是桃色新聞，更牽涉是否誤導董事會、投資人與公眾，若查出隱瞞屬實，輝達恐面臨高達1兆的市值衝擊。

CNN 12日分析，人工智慧晶片大廠Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳(Jensen Huang)外遇女間諜的桃色風暴，彷彿一場吸引華爾街、矽谷、華府同時關注的肥皂劇，整起事件如同其他肥皂劇劇情一樣，至少涉及某種程度的隱瞞；身為輝煌搖滾巨星的執行長是否誤導董事會裡的上司？輝達與董事會是否對投資人隱瞞事實真相？有待釐清到底誰曾對誰說謊的這些問題，代價上看1兆。

波爾德科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)法學院教授李普頓(Ann Lipton)指出：「從聯邦法律角度來看，你想跟多少中國間諜搞外遇都可以，就是不能對此說謊。」

投資機構Yorkville Ives & Co.合夥人兼資深總監艾夫斯(Dan Ives)說，黃仁勳對輝達的成功至關重要，如果被迫下台輝達市值恐將蒸發1兆。

艾夫斯11日晚間在給客戶的分析報告指出：「黃仁勳為自己與輝達製造一個丟臉的醜聞時刻，儼然編織出一張錯綜複雜的蜘蛛網，讓華爾街、矽谷、華府以及全球科技生態系，都在試圖弄清楚接下來會發生什麼事。」

CNN分析，隨著全球出現人工智慧(AI)軍備競賽，黃仁勳對輝達與AI產業具有巨大價值，因此成為外國情報機構眼中的高價值目標，這就是涉及是否說謊的第一個關卡。

美國情報單位在5月發布的備忘錄做出結論，認定新加坡數據中心企業Megaspeed高層主管黃樂(Alice Huang)是中國情報線人。當時Megaspeed因為違反美國出口管制而將美國半導體轉運中國，遭到美國聯邦調查。黃仁勳是否誤導董事會有待釐清，但欺瞞行為恐怕不止於此。

證券交易委員會(SEC)前任主席、現任麻省理工學院(MIT)教授詹斯勒(Gary Gensler)11日受訪時表示，輝達董事會的調查必須確認黃仁勳是否對董事會坦白。詹斯勒說，如果黃仁勳誤導了董事會，即使目前還沒有找到接班人，黃仁勳也很可能遭到解職。

誤導董事會的嚴重性非同小可，企業高層沒有揭露與重要客戶之間有戀愛關係，可能被視為企圖隱瞞明顯的利益衝突。答案為何將由輝達董事會的獨立調查結果認定。

康乃爾法學院(Cornell Law School)商業法教授懷特海德(Charles Whitehead)指出，如果調查認定黃仁勳對於重大利益衝突蓄意誤導董事會上司，董事會將有明確的理由予以開除。如果不開除黃仁勳，董事會董事將面臨承擔法律責任的風險。

根據紐約時報11日報導，黃仁勳跟輝達醫療保健業務副總監金柏莉‧鮑爾(Kimberly Powell)也有婚外情。

詹斯勒表示，第二段婚外情的指控引發另一個疑問是，黃仁勳對於外遇部屬是否也誤導了董事會。

詹斯勒說，董事會對企業執行長展開調查時，通常一開始就會提出一個制式問題：「你還有什麼其他事情需要告訴我們嗎？」他表示，從董事會的角度來看就是「騙我一次，是你的錯，騙我兩次，就是我蠢」。

CNN分析：還有一個關鍵問題在於，當媒體開始挖掘外遇新聞時，黃仁勳與輝達是否對公眾及投資人坦白。

詹斯勒表示，黃仁勳與輝達團隊是否誤導了廣大的投資人引發質疑，因為輝達兩周前對於這起風波的解釋，如今看來特別站不住腳。

精華 FAQ

  • 因為黃仁勳對輝達的成功極為關鍵，分析師認為若他因醜聞被迫下台，市場可能重估公司前景，導致輝達市值蒸發高達1兆。

  • 核心爭議在於黃仁勳是否對董事會隱瞞與重要客戶或部屬的關係，若被認定蓄意誤導，董事會可能有理由開除他，否則也可能承擔法律責任。

  • 專家質疑輝達是否已向投資人與公眾完整揭露真相，因為公司先前對風波的解釋如今看來站不住腳，外界也懷疑是否存在多重隱瞞。

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