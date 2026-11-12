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黃仁勳醜聞牽出美中情報戰 川普見習近平不提 專家：恐助長北京冒險

編譯周辰陽／即時報導
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中國國家主席習近平（左）9月對美國進行國事訪問，與美國總統川普（右）在白宮會晤。...
中國國家主席習近平（左）9月對美國進行國事訪問，與美國總統川普（右）在白宮會晤。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳婚外情醜聞引出中國情報活動疑雲，凸顯輝達在美中AI與晶片競爭中的戰略地位，也引發外界質疑川普淡化相關風險恐鼓勵北京更積極冒險。

美國總統川普的重要盟友、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳承認與中國女商人黃樂有婚外情，而美國情報官員懷疑黃樂為北京從事間諜活動。儘管中國否認相關指控，但紐約時報分析指出，川普與中國國家主席習近平準備下周會面，延長脆弱的貿易休戰之際，這起醜聞凸顯美中外交互動背後激烈的情報競爭。

輝達晶片推動全球AI熱潮，也是華府防止相關技術落入中國手中的管制重點。分析人士指出，黃仁勳曾遊說川普放寬先進晶片出口中國的限制，因此成為中國情報機構的重要目標。奧斯汀德州大學中國安全專家陳喜娜（Sheena Chestnut Greitens）表示：「考量到輝達在美中科技競爭中的核心地位，以及科技競爭對整體美中對抗的重要性，像他這樣的人會成為中國情報蒐集的首要目標之一，完全不令人意外。」

美國情報機構認定，黃樂是中國國家安全部的情報資產。曾任美國政府情報官員、現為風險顧問公司中國戰略集團（China Strategies Group）總裁的張克斯（Christopher K. Johnson）指出，這種做法雖然「膽大妄為」，但「完全不該感到意外」。

張克斯說：「每當中國將某件事列為國家戰略、需要全社會投入的優先事項，就像晶片和AI一樣，意味著他們會動用一切可用手段，透過自行研發、購買或竊取來達成目標。」

黃仁勳5月曾應川普邀請隨同訪問北京，習近平9月訪美時，他也受邀出席白宮國宴。直到最近，外界仍預期黃仁勳會前往深圳。目前看來，這起醜聞似乎沒有打亂川普與習近平下周在深圳會面的計畫。川普多次淡化中國對美從事間諜活動及網路攻擊的報導，理由是華府也會做同樣的事。他9日表示，不打算向習近平提起此事，與拜登政府在間諜氣球事件中的應對方式形成對比。

曾任美國對中情報分析員、現為喬治城大學資深研究員的韋德寧（Dennis Wilder）表示，川普的做法可能鼓勵中國更敢於冒險。他說：「總統對間諜活動完全放任的態度，讓北京相信，間諜行動引發的政治反彈將非常容易控制。」

韋德寧還指出，川普一再以每個國家都會從事間諜活動為由，淡化中國的間諜行為，「問題在於，沒有其他國家的間諜活動能像中國那樣造成如此嚴重的破壞，而中國不僅有能力做到，也確實正在這麼做。」

不過，中國官方否認黃仁勳醜聞涉及的間諜指控，中國國內也有人質疑，北京究竟能從中獲得什麼利益。中國正鼓勵企業使用性能較弱的國產晶片，以提高自主能力，也讓部分分析人士質疑輝達事件的重要性。上海國際關係學者沈丁立表示：「中國不想進口這麼多輝達晶片。他們正試圖迫使中國企業使用華為生產的中國晶片。」

在受到嚴格審查的中國社群平台上，關於黃仁勳的討論則集中在他的婚外情。中國民族主義評論人士認為，這起醜聞將美國反中、反川普及反AI勢力串連起來。曾就讀哈佛大學、以「兔主席」為筆名的中國部落客任意（Ren Yi）寫道：「反中政治再次將美國各種不同的政治訴求串連在一起。」

精華 FAQ

  • 因美國情報官員懷疑涉事中國女商人是北京情報資產，而黃仁勳又是推動先進晶片政策的重要人物，事件因而被解讀為美中科技競爭下的情報滲透案例。

  • 輝達晶片支撐全球AI熱潮，且先進晶片出口中國受美國管制；黃仁勳曾遊說放寬限制，對北京而言，他掌握的政策與產業資訊都極具價值。

  • 專家認為，若美方對間諜行動反應過於寬鬆，北京可能判斷政治代價可控，進而更敢冒險；這也反映川普與前任政府在對中處置上的差異。

黃仁勳 習近平 川普

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