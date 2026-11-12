我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網喊「聘用黃仁勳」 馬斯克霸氣回應：那會是我的榮幸

天王級人選接替黃仁勳CEO位置？傳蘋果庫克入列

川普第三度管制Nvidia晶片輸中 盧特尼克被爆多次阻撓遭質問

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府閣員對管制高級晶片輸中國有高度共識，但受到主管單位商務部長盧特尼克(右)...
川普政府閣員對管制高級晶片輸中國有高度共識，但受到主管單位商務部長盧特尼克(右)的多次阻撓。最終由川普總統拍板。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府為防Nvidia先進AI晶片流入中國再度出手，但商務部長盧特尼克多次阻撓，導致對Megaspeed的出口管制與實體清單列名遲遲未落實。

根據知情人士指，川普總統5日授權對涉嫌將Nvidia輝達(另稱英偉達)先進人工智慧(AI)晶片賣到中國的公司展開打擊行動，這已是今年第三次—甚至在授權行動前還諮詢馬斯克的意見。但在這期間不斷受到商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)的阻撓。

華府新聞網站Axios在11日引述知情人士說法報導，多次受阻的僵局凸顯阻止美國技術落入中國手中的努力，在政府高層出現裂痕。全世界都在質疑，為何川普政府遲遲沒有對這家涉嫌晶片走私和間諜醜聞的公司採取行動。

報導根據來自對六位資深政府人士的採訪，他們了解相關情況，有的甚至親耳聽到了討論內容，負責監管敏感技術出口的商務部長盧特尼克受到質疑；他採取的「對中不作為」態度，讓各方高度檢視，財政部長貝森特(Scott Bessent)同時不解，在白宮開會時，當面嚴質盧特尼克。

華府新聞網站Axios在11日引述知情人士說法報導，在此間諜醜聞震動全球之際，5日在白宮戰情室舉行的高層會議上，財政部長貝森特當面質問盧特尼克，為何未將涉及轉運美國晶片至中國的輝達客戶Megaspeed列入構成國家安全隱患的「實體黑名單」？為何商務部一直阻撓實施出口管制措施？與會其他成員均支持貝森特的立場，盧特尼克則警告稱，實施出口管制「將引發對中貿易戰」。

這項會議的與會者還包括：國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)、白宮國家安全顧問兼國務卿魯比歐(Marco Rubio)等人。

知情人士透露，去年秋天以來，白宮及情報部門官員曾多次敦促盧特尼克及其核心顧問對Megaspeed採取行動，但都遭到拒絕，完全不配合。

貝森特5日當面質問盧特尼克：「為什麼Megaspeed還沒被列入實體清單？」盧特尼克支支吾吾答道：「我不知道。我去了解一下。我得請示一下總統。」

當天下午5時左右，一行人前往橢圓形辦公室。川普為此致電科技顧問馬斯克(Elon Musk)，馬斯克支持與會者提出的實施管制建議；盧特尼克則警告稱，這將「引發一場對中貿易戰」。但在場其他人反駁說：「盧特尼克警告會發生的事，中國已經在做了。」

在盧特尼克唯一反對的情況下，川普拍板決定：「就這麼辦。」當眾人走出橢圓形辦公室後，盧特尼克又拋出拖延戰術說：「我先去擬定幾個方案，回頭再來匯報。」知情人士指出，：「當時大家心想：不行，已經做決定了，趕緊執行吧。」「結果，到現在還是沒有動靜。」

知情人士指出，盧特尼克擔心美中貿易戰升溫，過去一年來已多次推翻其他政府官員追究Megaspeed責任的提議。

與此同時，值得注意的是，貝森特與盧特尼克長期處於競爭狀態；雖說盧特尼克主掌的商務部是制定出口管制政策的核心機構，但川普才是最終決策者。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普5日已授權對涉嫌將Nvidia先進AI晶片賣到中國的公司展開打擊，這是今年第3次相關行動，重點鎖定疑似轉運與走私鏈條。

  • 因為白宮會議中，貝森特不滿Megaspeed遲未被列入實體清單，並質疑商務部為何持續阻撓出口管制；其他與會者也支持立即執行。

  • 知情人士稱，盧特尼克擔心措施會升高美中貿易戰，因此多次推翻或拖延相關提案，甚至在川普拍板後仍試圖以擬定方案方式延後執行。

川普 NVIDIA 輝達

上一則

黃仁勳醜聞延燒 華郵：凸顯川普對中政策的核心矛盾

下一則

貝森特：別對美中AI監管抱持幻想

延伸閱讀

Nvidia客戶涉轉運晶片輸中 美財長質問商務部長為何不列管

Nvidia客戶涉轉運晶片輸中 美財長質問商務部長為何不列管
揶揄黃仁勳連解放軍都敢賣晶片 WSJ：川普政府官員早有疑慮卻遭無視

揶揄黃仁勳連解放軍都敢賣晶片 WSJ：川普政府官員早有疑慮卻遭無視
紐時爆Nvidia介入晶片走私調查 搬出美高官 探員警覺急轉司法部

紐時爆Nvidia介入晶片走私調查 搬出美高官 探員警覺急轉司法部
查走私Nvidia晶片 商務部官員疑洩調查 改由司法部接手

查走私Nvidia晶片 商務部官員疑洩調查 改由司法部接手

熱門新聞

前副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

2026-11-08 14:01
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。(本報資料照片)

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

2026-11-08 19:50
輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。(輝達官網)

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

2026-11-11 17:24
副總統范斯。（路透）

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

2026-11-04 12:08
前總統拜登(左)與川普總統。(路透資料照)

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

2026-11-10 15:58
川普總統(左)與「終極格鬥冠軍賽」(UFC)執行長白大拿。(美聯社資料照)

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

2026-11-07 14:35

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放