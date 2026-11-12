川普第三度管制Nvidia晶片輸中 盧特尼克被爆多次阻撓遭質問

川普政府閣員對管制高級晶片輸中國有高度共識，但受到主管單位商務部長盧特尼克(右)的多次阻撓。最終由川普總統拍板。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府為防Nvidia先進AI晶片流入中國再度出手，但商務部長盧特尼克多次阻撓，導致對Megaspeed的出口管制與實體清單列名遲遲未落實。

根據知情人士指，川普 總統5日授權對涉嫌將Nvidia輝達 (另稱英偉達)先進人工智慧(AI)晶片賣到中國的公司展開打擊行動，這已是今年第三次—甚至在授權行動前還諮詢馬斯克的意見。但在這期間不斷受到商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)的阻撓。

華府新聞網站Axios在11日引述知情人士說法報導，多次受阻的僵局凸顯阻止美國技術落入中國手中的努力，在政府高層出現裂痕。全世界都在質疑，為何川普政府遲遲沒有對這家涉嫌晶片走私和間諜醜聞的公司採取行動。

報導根據來自對六位資深政府人士的採訪，他們了解相關情況，有的甚至親耳聽到了討論內容，負責監管敏感技術出口的商務部長盧特尼克受到質疑；他採取的「對中不作為」態度，讓各方高度檢視，財政部長貝森特(Scott Bessent)同時不解，在白宮開會時，當面嚴質盧特尼克。

華府新聞網站Axios在11日引述知情人士說法報導，在此間諜醜聞震動全球之際，5日在白宮戰情室舉行的高層會議上，財政部長貝森特當面質問盧特尼克，為何未將涉及轉運美國晶片至中國的輝達客戶Megaspeed列入構成國家安全隱患的「實體黑名單」？為何商務部一直阻撓實施出口管制措施？與會其他成員均支持貝森特的立場，盧特尼克則警告稱，實施出口管制「將引發對中貿易戰」。

這項會議的與會者還包括：國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)、白宮國家安全顧問兼國務卿魯比歐(Marco Rubio)等人。

知情人士透露，去年秋天以來，白宮及情報部門官員曾多次敦促盧特尼克及其核心顧問對Megaspeed採取行動，但都遭到拒絕，完全不配合。

貝森特5日當面質問盧特尼克：「為什麼Megaspeed還沒被列入實體清單？」盧特尼克支支吾吾答道：「我不知道。我去了解一下。我得請示一下總統。」

當天下午5時左右，一行人前往橢圓形辦公室。川普為此致電科技顧問馬斯克(Elon Musk)，馬斯克支持與會者提出的實施管制建議；盧特尼克則警告稱，這將「引發一場對中貿易戰」。但在場其他人反駁說：「盧特尼克警告會發生的事，中國已經在做了。」

在盧特尼克唯一反對的情況下，川普拍板決定：「就這麼辦。」當眾人走出橢圓形辦公室後，盧特尼克又拋出拖延戰術說：「我先去擬定幾個方案，回頭再來匯報。」知情人士指出，：「當時大家心想：不行，已經做決定了，趕緊執行吧。」「結果，到現在還是沒有動靜。」

知情人士指出，盧特尼克擔心美中貿易戰升溫，過去一年來已多次推翻其他政府官員追究Megaspeed責任的提議。

與此同時，值得注意的是，貝森特與盧特尼克長期處於競爭狀態；雖說盧特尼克主掌的商務部是制定出口管制政策的核心機構，但川普才是最終決策者。