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貝森特：別對美中AI監管抱持幻想

編譯莊瑞萌／綜合報導
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財長貝森特表示 美中應在AI關係上保持清醒認識彼此歧異。(歐新社)
財長貝森特表示 美中應在AI關係上保持清醒認識彼此歧異。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

貝森特表示，美中雖在AI競爭激烈，但已建立超級智慧對話機制，將交流模型測試與重大事件預警做法，並在競爭中兼顧風險管控。

財政部長貝森特(Scott Bessent)表示，美中在競爭之餘，應就人工智慧風險管控「不抱幻想」，雙方已建立「超級智慧」對話機制，交換模型測試最佳做法，並在發生嚴重事件時相互示警。

CNBC報導，貝森特10日在紐約美中關係全國委員會(National Committee on U.S.-China Relations)表示，兩國政府已建立一個關於「超級智慧」(super intelligence，簡稱SI，即人工智慧AI)的新對話機制，目的是防範「共同面臨的風險」並避免「我們兩國體制之間的誤解」。

他說，依據這項機制，雙方將交換先進模型發布前測試的最佳做法，並確保這項技術牢牢受人類判斷掌控，他並期待雙方在發生涉及SI模型的嚴重事件時，互相提醒對方。

不過，貝森特未就限制這項技術的發展作出任何承諾，因為中國與美國仍在激烈競逐AI的全球主導地位。

川普政府基本上不願擴大對AI發展的限制，因擔心讓中國取得競爭優勢，但川普最近曾表示，對設置監管保障措施持開放態度。他接受CBS訪問時說，「我不反對設置監管措施，」川普並表示，他不希望監管使美國淪為落後中國的第二名。

貝森特表示，隨著技術推進，兩國必須展現如何「在競爭需求與領導責任之間取得平衡」。他補充說，「我們的利益不會永遠一致，應對各項挑戰的方式也不會永遠相同。」

美國曾在6月短暫中止外國公民使用Anthropic的Mythos與Fable 5模型，數周後才重新開放。美國政府也限制最先進晶片出口至中國，並指控中國開發公司透過大規模「模型蒸餾」(industrial-scale distillation)複製美國模型。

中國駐美大使謝鋒則表示，從全球熱點到「改善人工智慧治理」等問題，兩國的努力都不可或缺。他說，「合作或許無法解決每一項挑戰，但沒有合作，任何挑戰都無法化解。」

路透報導，貝森特下周將前往中國，陪同川普總統與中國國家主席習近平舉行今年第三次會晤。貝森特說，這場會晤將於11月18日至19日在深圳舉行的亞太經濟合作組織領導人會議場邊進行，內容將牽涉啟動關於「超級智慧」的新雙邊對話，SI是川普政府偏好的科技用語。

精華 FAQ

  • 他主張雙方應對AI風險管控保持務實，不要對全面監管合作抱持幻想。雖然仍在競逐全球AI主導權，但美中可先建立溝通機制，降低誤判與重大事故風險。

  • 機制重點包括交換先進模型發布前的測試最佳做法、確保技術受人類判斷掌控，以及在發生涉及超級智慧模型的嚴重事件時互相示警，以減少共同風險。

  • 報導指出，美國一方面限制先進晶片出口、警惕中國複製美國模型，另一方面川普政府不願大幅加碼限制，以免削弱競爭力；中國則呼籲合作改善AI治理。

人工智慧 貝森特

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