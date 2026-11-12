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魯比歐熱線王毅 協商辦好APEC、G20峰會

記者廖士鋒、編譯葉亭均／綜合報導
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國務卿魯比歐(左)與中國外長王毅11日晚間通電話，圖為兩人先前在慕尼黑會面。 ...
國務卿魯比歐(左)與中國外長王毅11日晚間通電話，圖為兩人先前在慕尼黑會面。 (路透資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

魯比歐與王毅就美中關係通話，王毅盼雙方維持穩定並互助辦好2026年APEC與G20峰會；美方則稱互動改善，並已建立AI溝通機制。

期中選舉才結束，亞太經合會(APEC)領袖會議下周將在中國深圳登場。國務卿魯比歐與中共政治局委員兼中國外長王毅11日通電話，雙方就美中關係及兩國元首互動深入交換意見。新華社指出，「通話是積極和建設性的」。

消息提到，王毅表示，中國國家主席習近平9月訪美順利、成功，兩國元首一致同意豐富中美關係新定位的內涵，為探索中美正確相處之道提供了更加明確的戰略指引。

王毅強調，中美關係穩定勢頭來之不易，是兩個大國從各自和共同利益出發作出的理性選擇。「中國對美政策保持穩定性和連續性，願同美方加強溝通合作，妥善處理分歧和敏感問題，相互支持辦好2026年亞太經合組織領導人非正式會議和20國集團領導人峰會，推動中美建設性戰略穩定關係落地見效」。

財政部長貝森特也讚揚美中互動已有所改善，並表示雙方已針對AI建立新對話機制，避免兩國體系產生誤解。貝森特也預告，年底在邁阿密還有今年第四度「川習會」。

貝森特10日在紐約出席「美中關係全國委員會成立60周年晚宴」時發表演說，此時正值美國最重要AI企業Nvidia執行長黃仁勳承認與一名疑似中國間諜的女子有婚外情，但貝森特談話並未觸及。

中國駐美大使謝鋒在同場活動表示，今年是中美關係的「大年」，習近平和川普半年內實現國是互訪，雙方同意構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

他表示，從熱點問題政治解決，到完善人工智慧治理，都離不開中美合作，「中美合作也許不是萬能的，但沒有中美合作是萬萬不能的」。謝鋒引述毛澤東所言「前途是光明的，道路是曲折的」，表示中美關係發展不會一帆風順，但歷史大勢不可阻擋，不應低估兩國關係面臨的挑戰，更不放棄堅定前行的勇氣。

精華 FAQ

  • 雙方主要就美中關係、兩國元首互動，以及如何處理分歧與敏感問題交換意見。新華社形容這次通話「積極和建設性」，顯示雙方仍維持溝通管道。

  • 王毅強調中美關係穩定來之不易，表示中國願與美方加強溝通合作，並相互支持辦好2026年APEC領袖會議與20國集團峰會，推動建設性戰略穩定關係落地。

  • 貝森特稱美中互動已有所改善，且已建立AI新對話機制，避免誤解；謝鋒則稱今年是中美關係的「大年」，主張在尊重、公平、對等基礎上推進合作。

王毅 APEC 魯比歐

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